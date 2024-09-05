В Армении запущен процесс сбора подписей за вступление в Евросоюз

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) Армении поданы документы для начала процесса сбора подписей по вопросу вступления страны в Европейский союз, сообщает пресс-служба ЦИК.
В июне в парламенте Армении прошли слушания о целесообразности проведения референдума по вопросу заявки Армении на вступление в Евросоюз. Инициатива проведения слушаний исходила от объединяющей прозападных политиков и общественных деятелей платформы демократических сил.
Сообщается, что 5 сентября 51 гражданин подал в ЦИК предложение о формировании инициативной группы по вынесению на обсуждение проекта закона "О начале процесса присоединения Республики Армения к Европейскому союзу" в качестве гражданской инициативы. Полномочным представителем группы назначен Артак Зейналян.
В ЦИК представлены проект решения о формировании инициативной группы и назначении уполномоченного представителя, копии документов, удостоверяющих личность членов инициативной группы, а также проект соответствующего закона в электронной и бумажной версиях.
В соответствии с правовыми нормами, установленными законом "О референдуме", Центральная избирательная комиссия в течение десяти рабочих дней должна либо зарегистрировать инициативную группу, либо отказать в регистрации, если не соблюдены требования, установленные законом.
Для внесения проекта закона на обсуждение Национального собрания необходимо собрать подписи 50 тысяч граждан.
Фото: commons. wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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