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В Минобороны Армении подтвердили получение консультаций от США
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В Министерстве обороны Армении подтвердили получение консультативной помощи от США

В Минобороны Армении подтвердили получение консультаций от США

Министерство обороны Армении подтвердило получение консультативной помощи от США и других международных партнеров в рамках проводимой реформы вооруженных сил. Представитель ведомства отметил, что эта поддержка может быть как краткосрочной, так и долгосрочной.

Американское посольство в Ереване ранее заявляло о намерении Вашингтона оказать содействие Армении в модернизации системы управления в сфере безопасности. В дипмиссии подчеркнули, что программа глобальной оборонной реформы Госдепартамента США предусматривает поддержку стран-партнеров по всему миру в создании более надежных, действенных и прозрачных институтов безопасности посредством предоставления консультаций на стратегическом уровне.

Посольство также разъяснило, что финансирование деятельности гражданского советника из США будет осуществляться Госдепартаментом. Его задача — помощь в укреплении оборонных структур Армении. Консультант будет работать в тесном контакте с посольством США и Министерством обороны Армении.

В посольстве выразили уверенность, что консультативная помощь США поспособствует совершенствованию управления сферой безопасности в Армении и укреплению двусторонних отношений между странами. Отбор кандидата на должность гражданского советника уже завершен, и он приступит к исполнению своих обязанностей в конце текущего года.

Фото: From Wikimedia Commons/ Ministerio de Defensa de Rusia

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