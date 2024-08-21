В МИД РФ обвинили Армению в поиске "козла отпущения" из-за своих проблем

Реакция Армении на заявление главы МИД России Сергея Лаврова об исполнении трехсторонних договоренностей говорит о том, что Ереван предпринимает попытки возложить ответственность за свои ошибки и стратегические просчеты на Россию. Такое заявление сделала спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга в среду.
Она подчеркнула, что министерство знает про реакцию их армянских коллег на заявления Лаврова.
"Это очередной пример линии официального Еревана на возложение вины за собственные ошибки, за собственные стратегические просчеты на других. В частности, в данном случае на Россию", — заявила российский дипломат.
По ее словам, армянская сторона саботирует трехсторонние договоренности, что указывается на "действия по указке Запада". Захарова утверждает, что Ереван упускает возможность наладить транспортное сообщение на благо своей экономике и поспособствовать нормализации в регионе.
Фото: freepick.com
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