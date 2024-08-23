В поисках яблокометателя: полиция Еревана ищет мужчину, кинувшего яблоко в сторону Пашиняна

В Ереване произошел инцидент с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, когда во время его визита к родственнику, неизвестный бросил предмет, предположительно яблоко, из окна многоэтажного здания.

Инцедент произошел на улице Рубинянца, как сообщает онлайн-издание armlur. am со ссылкой на источники.

По информации издания, инцидент случился в момент, когда Пашинян посещал одного из своих родственников. Один из жителей здания, по всей видимости, выразил свое недовольство действиями премьера, бросив в его сторону яблоко.

Правоохранительные органы активно пытаются установить личность бросившего и выяснить мотивы его действий. Отмечается, что полиция проверяет различные квартиры в здании, что вызвало беспокойство среди местных жителей.

По данным источника, в распоряжении журналистов оказались видеоматериалы, на которых видно, как правоохранители ищут возможного нарушителя и пытаются определить, было ли направлено яблоко намеренно в сторону Пашиняна или это стало результатом случайности. Официальных комментариев от полиции на данный момент не поступало.

Фото: commons. wikimedia. org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)﻿