В поисках яблокометателя: полиция Еревана ищет мужчину, кинувшего яблоко в сторону Пашиняна

В Ереване произошел инцидент с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, когда во время его визита к родственнику, неизвестный бросил предмет, предположительно яблоко, из окна многоэтажного здания.
Инцедент произошел на улице Рубинянца, как сообщает онлайн-издание armlur. am со ссылкой на источники.
По информации издания, инцидент случился в момент, когда Пашинян посещал одного из своих родственников. Один из жителей здания, по всей видимости, выразил свое недовольство действиями премьера, бросив в его сторону яблоко.
Правоохранительные органы активно пытаются установить личность бросившего и выяснить мотивы его действий. Отмечается, что полиция проверяет различные квартиры в здании, что вызвало беспокойство среди местных жителей.
По данным источника, в распоряжении журналистов оказались видеоматериалы, на которых видно, как правоохранители ищут возможного нарушителя и пытаются определить, было ли направлено яблоко намеренно в сторону Пашиняна или это стало результатом случайности. Официальных комментариев от полиции на данный момент не поступало.
Фото: commons. wikimedia. org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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