Армения выражает заинтересованность в участии в саммите БРИКС в Казани

Мнацакан Сафарян, заместитель министра иностранных дел Армении, подтвердил стремление армянской стороны принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября.

В ответ на вопрос журналиста о планах Еревана в отношении этого международного форума, Сафарян дал утвердительный ответ, не уточняя при этом конкретный формат участия Армении в мероприятии.

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