Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 88,6118
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.09.2024 : 97,8121
Армения заявила о стремлении участвовать в саммите БРИКС
  1. Главная
  2. Мир

Армения выражает заинтересованность в участии в саммите БРИКС в Казани

Армения заявила о стремлении участвовать в саммите БРИКС

Мнацакан Сафарян, заместитель министра иностранных дел Армении, подтвердил стремление армянской стороны принять участие в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Казани с 22 по 24 октября.

В ответ на вопрос журналиста о планах Еревана в отношении этого международного форума, Сафарян дал утвердительный ответ, не уточняя при этом конкретный формат участия Армении в мероприятии.

Фото: commons.wikimedia.org/TheFlyingDutchman (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)﻿

Мир

В Финляндии заявили о переломном моменте на Украине

В Финляндии заявили о переломном моменте на Украине

Туомас Малинен, преподаватель Хельсинкского университета и специалист в области геополитики, в своём посте в соцсетях оценил серию отставок в украинском правительстве как весомый индикатор предстоящих кардинальных изменений.

Читать полностью

Бен-Гвир призвал к прекращению переговоров с ХАМАС

Итамар Бен-Гвир, глава израильского Министерства национальной безопасности, выразил решительное намерение прервать переговорный процесс по урегулированию конфликта в секторе Газ﻿а в свете трагической гибели шестерых израильских заложников, ставших жертвами действий палестинских боевиков.

Читать полностью

Общество

Никита Пресняков высказался о своём разводе:

Никита Пресняков высказался о своём разводе: "Мои соболезнования"

Внук певицы Аллы Пугачёвой Никита Пресняков прояснил ситуацию после заявления о разводе.

Читать полностью
Знакомый Бена Аффлека заявил, что актёр

Знакомый Бена Аффлека заявил, что актёр "сосредоточен на позитиве" после развода

Актёр Бен Аффлек чувствует себя хорошо после развода с певицей Дженнифер Лопес.

Читать полностью

Новости