Гурген Арсенян стал новым послом Армении в Москве

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Гургена Арсеняна на пост посла Армении в Российской Федерации. Этот шаг был направлен на укрепление отношений между двумя странами и развитие сотрудничества в различных областях.
Гурген Арсенян ранее отказался от депутатского мандата в начале августа, мотивируя это желанием сосредоточиться на дипломатической деятельности. В середине июля он заявил о намерении сгладить острые углы в отношениях между Арменией и Россией и изменить алгоритм отношений и риторики.
Назначение Арсеняна на пост посла Армении в РФ может стать важным шагом в развитии отношений между двумя странами. Действующий посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был назначен на этот пост в январе 2022 года и, вероятно, будет заменен Арсеняном в ближайшее время.
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