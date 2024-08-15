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Армения назначила нового посла в России
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Гурген Арсенян стал новым послом Армении в Москве

Армения назначила нового посла в России

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ о назначении Гургена Арсеняна на пост посла Армении в Российской Федерации. Этот шаг был направлен на укрепление отношений между двумя странами и развитие сотрудничества в различных областях.

Гурген Арсенян ранее отказался от депутатского мандата в начале августа, мотивируя это желанием сосредоточиться на дипломатической деятельности. В середине июля он заявил о намерении сгладить острые углы в отношениях между Арменией и Россией и изменить алгоритм отношений и риторики.

Назначение Арсеняна на пост посла Армении в РФ может стать важным шагом в развитии отношений между двумя странами. Действующий посол Армении в РФ Вагаршак Арутюнян был назначен на этот пост в январе 2022 года и, вероятно, будет заменен Арсеняном в ближайшее время.

Фото: From Wikimedia Commons/ AndyVolykhov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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