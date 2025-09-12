Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Джорджо Армани
Джорджо Армани
© commons.wikimedia.org by Bruno Cordioli from Milano, Italy is licensed under CC BY 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:01

Тайна двух завещаний Армани раскрыта: что решил великий кутюрье за несколько месяцев до смерти

Нотариусы в Милане вскрыли завещания Джорджо Армани

В Милане завершилась одна из самых интригующих процедур последнего времени — нотариусы вскрыли два секретных завещания Джорджо Армани. Легендарный модельер лично написал их от руки весной этого года, всего за несколько месяцев до своей смерти. Эти документы не просто определили круг наследников, но и задали будущее целой империи, созданной одним человеком.

Судьба модного дома

Состояние Армани оценивается экспертами в 11-13 миллиардов евро. Однако главной ценностью для него всегда оставался не капитал, а созданный им модный дом Giorgio Armani S. p. A. В завещании дизайнер четко обозначил: бренд должен остаться верным своим истокам, не утратить итальянскую идентичность и не превратиться в инструмент исключительно финансовых интересов.

Армани подчеркнул, что управление компанией следует сохранить в руках людей, которым он доверял долгие годы. Именно поэтому он сделал ставку на уже существующую структуру — Фонд Армани, учрежденный около десяти лет назад.

Роль Фонда Армани

Фонду достанется 10% акций с полным правом собственности. Еще 90% будут переданы ему без права владения и пользования, что превращает организацию в своего рода хранителя наследия. Фонду предстоит играть ключевую роль в обеспечении преемственности и сохранении стратегического курса компании.

Согласно условиям завещания, в течение полутора лет фонд обязан продать 15% капитала Giorgio Armani S. p. A. Затем, за период от трех до пяти лет, еще от 30 до 54,9% — и исключительно одному и тому же покупателю. В итоге доля фонда должна сократиться до минимального порога в 30,1%. При этом предусмотрен и альтернативный сценарий: выход компании на биржу через пять-восемь лет.

Новое распределение голосов

Особое внимание дизайнер уделил системе голосования внутри компании. Теперь 40% голосов будут сосредоточены в руках его давнего партнера и ближайшего соратника Панталео дель Орко. Фонд Армани получит 30%, а оставшиеся 30% поделят между собой племянники — Сильвана Армани и Андреа Камерана. При этом племянница Роберта Армани и сестра Розанна Армани также получат акции, но без права голоса.

Наследие в недвижимости

Помимо акций компании, завещания касались и внушительного портфеля недвижимости. Дома и виллы в Милане, Сен-Тропе, Санкт-Морице, Нью-Йорке и на острове Пантеллерия отошли членам семьи, но в виде так называемой "голой собственности". Это означает, что юридически они принадлежат сестре и племянникам Армани, однако пользоваться ими и получать доход от аренды будет Панталео дель Орко — на протяжении всей своей жизни или до момента, пока он сам не решит отказаться от этих прав.

Таким образом, семья может распоряжаться объектами как активами — продавать или наследовать, но фактический контроль за их эксплуатацией остается у ближайшего соратника модельера.

Преемственность и ценности

Армани еще при жизни не раз подчеркивал, что не хотел бы, чтобы его дело стало жертвой бездушных рыночных процессов. В завещании он сформулировал это особенно четко:

"Прошу обеспечить художественную и предпринимательскую преемственность, защитить дом от чисто финансовых решений, сохранить его итальянский характер", — отметил модельер Джорджо Армани.

