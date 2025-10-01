Обратные отжимания и ещё два секрета: как сделать руки сильными и подтянутыми

Красивые и сильные руки — цель многих, кто занимается спортом дома или в зале. Для их тренировки вовсе не обязательно иметь доступ к дорогим тренажерам: достаточно пары гантелей или простых подручных средств. Фитнес-тренер Ольга Яблокова назвала три эффективных упражнения, которые помогут укрепить мышцы рук и улучшить их форму.

"Для тренировки рук идеально использовать упражнения с собственным весом или различными отягощениями. Это удобно и не требует специальных тренажеров. Это могут быть гантели, гири, амортизаторы, резинки. В домашних условиях можно гантели заменить бутылками с водой", — пояснила Ольга Яблокова.

Топ-3 упражнений для рук

1. Отведение гантелей в стороны

Это упражнение направлено на проработку дельтовидных мышц. Выполняется стоя или сидя, с гантелями или другим отягощением в руках. Подъем рук в стороны до уровня плеч формирует красивую линию плеч и укрепляет верхнюю часть рук.

2. Сгибание рук на бицепс с амортизатором

Резиновый амортизатор или эластичная лента создают сопротивление, которое эффективно нагружает бицепс. Упражнение выполняется в положении стоя, с зафиксированным амортизатором под стопами. Такой формат удобен для домашних тренировок, так как не требует гантелей.

3. Обратные отжимания от скамьи

Одно из лучших упражнений для трицепсов. Для выполнения нужна устойчивая поверхность: скамья, стул или диван. Руки ставятся за корпус, ладони упираются в опору, ноги выдвигаются вперед, и за счет сгибания локтей тело опускается вниз, а затем возвращается в исходное положение.

Сравнение упражнений