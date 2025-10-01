Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Бабушка в спортзале
Бабушка в спортзале
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 11:27

Обратные отжимания и ещё два секрета: как сделать руки сильными и подтянутыми

Фитнес-эксперт Яблокова объяснила, как укрепить руки без тренажёров

Красивые и сильные руки — цель многих, кто занимается спортом дома или в зале. Для их тренировки вовсе не обязательно иметь доступ к дорогим тренажерам: достаточно пары гантелей или простых подручных средств. Фитнес-тренер Ольга Яблокова назвала три эффективных упражнения, которые помогут укрепить мышцы рук и улучшить их форму.

"Для тренировки рук идеально использовать упражнения с собственным весом или различными отягощениями. Это удобно и не требует специальных тренажеров. Это могут быть гантели, гири, амортизаторы, резинки. В домашних условиях можно гантели заменить бутылками с водой", — пояснила Ольга Яблокова.

Топ-3 упражнений для рук

1. Отведение гантелей в стороны

Это упражнение направлено на проработку дельтовидных мышц. Выполняется стоя или сидя, с гантелями или другим отягощением в руках. Подъем рук в стороны до уровня плеч формирует красивую линию плеч и укрепляет верхнюю часть рук.

2. Сгибание рук на бицепс с амортизатором

Резиновый амортизатор или эластичная лента создают сопротивление, которое эффективно нагружает бицепс. Упражнение выполняется в положении стоя, с зафиксированным амортизатором под стопами. Такой формат удобен для домашних тренировок, так как не требует гантелей.

3. Обратные отжимания от скамьи

Одно из лучших упражнений для трицепсов. Для выполнения нужна устойчивая поверхность: скамья, стул или диван. Руки ставятся за корпус, ладони упираются в опору, ноги выдвигаются вперед, и за счет сгибания локтей тело опускается вниз, а затем возвращается в исходное положение.

Сравнение упражнений

Упражнение Основная нагрузка Уровень сложности
Отведение гантелей в стороны Дельтовидные мышцы Средний
Сгибание рук на бицепс Бицепсы Легкий/средний
Обратные отжимания Трицепсы Средний/высокий

Советы шаг за шагом: тренировка для рук дома

  1. Разминка — несколько минут круговых движений руками и плечами.

  2. 2 подхода отведений гантелей по 12-15 повторений.

  3. 2-3 подхода сгибаний рук с амортизатором по 10-12 повторений.

  4. 2-3 подхода обратных отжиманий по 8-12 повторений.

  5. Растяжка для расслабления мышц.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Подъем гантелей слишком высоко → перегрузка плечевого сустава → поднимать руки не выше уровня плеч.

  • Сгибание рук без контроля → снижение эффективности → медленное выполнение с полной амплитудой.

  • Обратные отжимания с сильным прогибом → нагрузка на поясницу → держать корпус ровным.

А что если нет оборудования?

Вместо гантелей подойдут бутылки с водой или пакеты с песком. Амортизатор можно заменить полотенцем, создавая сопротивление руками. Для обратных отжиманий подойдет даже устойчивая тумба или край дивана.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

История TRX-петель: из военной подготовки в фитнес и реабилитацию сегодня в 4:10

Дом, улица или отель: тренажёр, которому всё равно, где вы занимаетесь

Петли TRX превращают любое пространство в спортзал. Разбираем, чем они полезны, какие упражнения доступны и как подобрать свой комплект.

Читать полностью » Специалисты советуют выполнять позу кошки офисным сотрудникам сегодня в 3:22

Сутулость, стресс и бессонница исчезают: секрет в одной позе в йоге

Узнайте, как простая асана из йоги способна облегчить усталость, улучшить сон и вернуть ощущение лёгкости в теле и разуме.

Читать полностью » Фитнес-эксперты: круговая тренировка с резинками помогает дольше оставаться в зоне жиросжигания сегодня в 3:10

Всего 20 минут — и мышцы работают, как после часа в зале: секрет резинок раскрыт

Домашняя тренировка с резинкой и таймером поможет нагрузить всё тело, удержать высокий пульс и получить ощутимый эффект без сложного оборудования.

Читать полностью » Мастер спорта Артём Куфтырев: челночный бег требует высокой мощности и энергии сегодня в 2:10

Челночный бег: школьное упражнение, которое оказалось секретным оружием спортсменов

Челночный бег выглядит простым, но скрывает в себе хитрые нюансы. Разбираем, чем он полезен, кому не подходит и как его правильно выполнять.

Читать полностью » ВОЗ: ходьба по 30 минут в день снижает риск нейродегенеративных процессов сегодня в 1:27

Ноги важнее мозга: почему именно они управляют долголетием

Секрет долгой жизни кроется не в лекарствах и добавках, а в силе ног. Почему именно они помогают оставаться активным и независимым?

Читать полностью » Круговая тренировка дома: упражнения для ног, рук, ягодиц и пресса сегодня в 1:10

Ошибки в круговых тренировках, которые превращают пользу в травму

Энергичный комплекс без лишних пауз поможет сжечь до 200 ккал и укрепить всё тело. Узнайте, как адаптировать его под себя и избежать ошибок.

Читать полностью » Учёные из ACE назвали махи гирей и скандинавские скручивания лучшими упражнениями для задней поверхности бедра сегодня в 0:10

Три мышцы, от которых зависит бег и приседания: что о них забывают даже спортсмены

Хотите знать, какие упражнения делают заднюю поверхность бедра сильнее? Обзор научных данных и практические советы для домашних тренировок.

Читать полностью » Тренировки до отказа не обязательны для роста мышц — специалисты вчера в 23:35

Мышцы любят прогрессию, а не мучения: что говорит наука

"Отказ" может ускорить рост, а может похоронить прогресс. Разбираем, когда он уместен, как часто его применять и в каких упражнениях это действительно работает.

Читать полностью »

Новости
Туризм

В России прошли первые испытания систем Wi-Fi на пассажирских самолётах
Красота и здоровье

Врач Толстова предупредила о рисках для сердца и ЖКТ при злоупотреблении кофе
Наука

Эколог Бен Джонс обнаружил вблизи Уткиагвика мягкую мерзлоту из-за подземной соли
Красота и здоровье

Магний влияет на когнитивные функции и сон, но требует подтверждения исследований — Алехандро Андерссон
Питомцы

Учёные: исчезновение кошек приведёт к росту численности крыс и угрозе урожая
Садоводство

Учёные: слизни способны съедать за ночь половину собственного веса
Садоводство

Газон осенью требует регулярной уборки листвы для предотвращения гнили и проплешин — отметили агрономы
Культура и шоу-бизнес

Джессика Альба испытывает ревность из-за новых отношений Кэша Уоррена
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet