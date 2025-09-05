Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Фитнес
Фитнес
© https://i.pinimg.com/736x/87/ea/6b/87ea6b096dc06c341910181bb066ba27.jpg
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 18:10

Усталость в мышцах за минуты: тренировка, которая доводит до дрожи и меняет форму рук

Упражнения для рук без оборудования: врачи назвали эффективный комплекс на 10 минут

Прокачать руки можно всего за десять минут даже без спортзала и специальных снарядов. Для этого подойдут подручные предметы — бутылки с водой, банки или вовсе упражнения с собственным весом.

Как тренировать руки правильно

Мышцы рук многочисленны и тесно связаны с суставами — плечевыми, локтевыми, запястными. Чтобы упражнение было полезным, важно включать разные движения и задействовать несколько зон сразу.

• Работайте как с верхней, так и с нижней частью рук — это помогает не только подтянуть форму, но и развить силу для бытовых задач.
• Уделяйте внимание противоположным группам мышц — бицепсам и трицепсам, груди и спине. Так тренировка будет сбалансированной.
• Старайтесь доводить мышцы до усталости. Последние повторения должны быть сложными, но выполняться без потери техники.

Кому подойдёт комплекс

Программа рассчитана на людей со средним и продвинутым уровнем подготовки, но для начинающих предусмотрены облегчённые варианты. Основа тренировки — 10 упражнений по одной минуте каждое. Между ними можно делать короткий отдых.

Перед началом стоит разогреться и обязательно проконсультироваться с врачом, если есть хронические заболевания или ограничения.

10-минутный комплекс для рук

1. Круги руками

Махи в разные стороны — по 30 секунд в каждом направлении. Руки прямые, корпус неподвижен.

2. Сгибание и "подача"

Сначала классический подъём рук к плечам, затем движение вперёд под углом 45 градусов. Следите, чтобы локти оставались прижатыми к корпусу.

3. Тяга вверх и "буква Т"

Из наклона подтягивайте руки к плечам, затем разводите их в стороны, образуя линию "Т".

4. Боковые отжимания

Можно выполнять у стены или с опорой на стул. Полминуты нагружаете одну руку, затем переключаетесь на другую.

5. Отжимания от стула назад

Пальцы смотрят к стопам, локти направлены строго назад. Колени можно согнуть для упрощения.

6. Узкие отжимания

Ладони под плечами, локти близко к корпусу. Движение направлено на заднюю поверхность рук.

7. Сгибание + жим + сведение

Сначала сгибание к плечам, затем подъём над головой и в завершение сведение рук впереди. Следите, чтобы поясница не прогибалась.

8. Отжимание от опоры + "паука"

Руки чуть шире плеч. После отжимания поочерёдно подтягивайте колено к локтю.

9. Круг + жим трицепса

Руки делают широкий круг над головой, затем сгибаются за затылком, локти остаются рядом с ушами.

10. Боковые подъёмы

Руки поднимаются в стороны до уровня плеч. Сделайте короткую паузу в середине движения, удерживая напряжение.

Советы напоследок

Не стремитесь сразу к высокой нагрузке. Начинающим лучше выбрать упрощённые версии: работать у стены, использовать меньший вес или вовсе выполнять упражнения без него. Со временем можно увеличивать количество повторов и подходов.

Регулярное выполнение такого комплекса помогает не только сделать руки подтянутыми, но и улучшает выносливость, укрепляет суставы и облегчает повседневные движения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нормы физической активности для взрослых опубликовал Минздрав США сегодня в 17:10

Уличная тренировка, которая заменит фитнес-клуб

Как превратить обычный парк в спортзал и совместить кардио с силовыми нагрузками? Простая программа на 30 минут поможет почувствовать лето на максимум.

Читать полностью » Онлайн-тренировки: какие платформы предлагают занятия дома сегодня в 16:50

Спортзал под угрозой: как цифровые платформы переписывают правила фитнеса

Онлайн-тренировки вытесняют походы в спортзал. Узнайте, чем они полезны, как помогают экономить и какие платформы стоит попробовать.

Читать полностью » Упражнения на лестнице для домашних тренировок: рекомендации врачей сегодня в 16:10

Самая простая часть дома оказалась самым сложным тренажёром

Лестница в доме может заменить спортзал. Узнайте, какие упражнения помогут прокачать тело, используя всего несколько ступеней.

Читать полностью » Тренировки на беговой дорожке для выносливости рекомендовал Национальный институт старения США сегодня в 15:50

Три сценария на беговой дорожке, о которых молчат фитнес-тренеры

Три варианта тренировок на беговой дорожке, которые помогут развить выносливость, улучшить работу сердца и сделать кардио менее однообразным.

Читать полностью » Нужно ли есть перед утренней тренировкой: рекомендации врачей сегодня в 15:10

Еда и спорт: ошибка на завтрак, которая сводит на нет усилия

Что выбрать: завтрак перед тренировкой или полный отказ от еды? Всё зависит от нагрузки и ваших ощущений.

Читать полностью » Миранчук рассказал, как семья и языковой барьер мешают переезду в иностранный чемпионат сегодня в 14:19

Как правильно строить карьеру: советы Миранчука молодым игрокам

Антон Миранчук рассказал, почему российским футболистам стоит уезжать в Европу в молодости, и поделился опытом игры в швейцарском "Сьоне".

Читать полностью » Тренер Валерий Карпин заявил, что Георгий Джикия может получить вызов в сборную сегодня в 13:14

Карпин намекнул: стабильная игра в Турции — путь в национальную команду

Валерий Карпин оценил шансы Георгия Джикии вернуться в сборную России после перехода в турецкий «Антальяспор» и назвал условие для вызова.

Читать полностью » Бразильский бизнесмен завещал Неймару состояние в 6 млрд реалов сегодня в 12:11

Миллиардер без имени: футболист получил наследство от чужого человека

Неизвестный бразильский бизнесмен оставил Неймару наследство в 6 миллиардов реалов. Футболист не был знаком с дарителем, но стал его единственным наследником.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Врачи: сочетание яиц с кофе снижает усвоение кальция и железа почти на 80%
Садоводство

Специалисты Planeta Jardin: цитрусовая кожура защитит растения от муравьёв и тли
Питомцы

Подготовка кошачьего лотка перед зимой обеспечивает питомцу комфорт и чистоту
Авто и мото

Эксперт Турсунова: перелив масла вызывает течи, нагар и риск заклинивания турбины
Наука и технологии

Ученые из Танзании описали механизм возникновения прямохождения у предков человека
Спорт и фитнес

Упражнения для улучшения баланса и устойчивости рекомендовали врачи
Дом

Дизайнер Анатолий Губанов рассказал, как правильно обустроить маленькую кухню
Туризм

Как появились капсульные отели в Токио и Осаке — от башни Накагин до Capsule Inn Osaka
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet