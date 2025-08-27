Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 5:10

10 движений, которые меняют всё: программа для тех, кто хочет больше, чем просто мышцы

Тренер NASM Джош Хоноре предложил комплекс 10х10 для тренировки рук и всего тела

Что, если привычные сгибания рук с гантелями — не лучший способ прокачать руки? Тренер и сертифицированный специалист NASM Джош Хоноре предлагает необычный комплекс "10х10", который работает не только на бицепсы и трицепсы, но и задействует плечи, ягодицы, квадрицепсы и даже корпус. Такой формат помогает не только развить силу, но и улучшить координацию и осанку.

Почему именно "10х10"

Принцип прост: 10 повторений в каждом упражнении и минимум отдыха между движениями. Благодаря высокой интенсивности мышцы получают нагрузку сразу комплексно, а пульс держится на рабочем уровне. Этот метод позволяет за короткое время получить эффект, сопоставимый с длительной силовой тренировкой.

Перед началом важно разогреться: лёгкий бег на месте, круговые движения руками, подъём коленей — всё это подготовит суставы и мышцы к работе. Для некоторых упражнений стоит использовать коврик для йоги, чтобы снизить нагрузку на суставы и поясницу.

Основные упражнения комплекса

  • Quadruped Shoulder Tap — активация корпуса и плечевого пояса. Вариант с поднятыми коленями усложняет баланс и сильнее включает трицепсы.
  • Seated Shoulder Press — классическое жимовое движение для плеч и кора. Важно сохранять прямую спину и не выгибаться.
  • Triceps Kickback — изолированная работа на трицепсы в наклоне, которая формирует рельеф рук.
  • Thruster — сочетание приседа и жима гантелей над головой: идеальная функциональная нагрузка для всего тела.
  • Lateral Raise в выпаде — одновременно укрепляет ноги и плечи, развивает стабильность.
  • Overhead Extension — нагрузка на трицепсы с акцентом на контроль корпуса.
  • Wall Sit с подъёмом рук — статическая работа для ног плюс динамическая для плеч.
  • Skull Crusher в ягодичном мостике — комбинация упражнения на руки и ягодицы.
  • Triceps Press-Up и Plank Walk — вариации планки и отжиманий, которые укрепляют весь корпус.

Советы для максимального эффекта

  • Держите мышцы кора в напряжении, это защитит поясницу.
  • Используйте умеренный вес: он должен быть достаточно тяжёлым для сопротивления, но не мешать технике.
  • Не забывайте о дыхании: усилие — на выдохе.

Интересный факт: регулярная тренировка трицепсов помогает улучшить даже осанку, ведь они участвуют в стабилизации плечевого пояса. А упражнения в планке дополнительно активируют глубокие мышцы живота, которые редко задействуются в обычных фитнес-программах.

Такой комплекс "10х10" — это не только про красивые руки. Это полноценная нагрузка для всего тела, которая делает его более выносливым, сильным и собранным.

