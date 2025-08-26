Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушки выполняют упражнение подтягивание
Девушки выполняют упражнение подтягивание
© flickr.com by Official Navy Page is licensed under Creative Commons CC0 License
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Обычные гантели устарели: новое оружие для сильных рук

Сэм Чан назвал пять упражнений для укрепления рук и корпуса

Задумывались ли вы, почему привычные сгибания рук с гантелями или жим штанги над головой перестают давать результат? Однообразные упражнения быстро надоедают, а мышцы привыкают к нагрузке. Чтобы "разбудить" тело и увидеть заметные изменения, стоит добавить в тренировку движения, о которых многие даже не слышали. Нью-йоркский физиотерапевт и тренер Сэм Чан уверен: эти пять упражнений способны не только укрепить руки, но и сделать их рельефными в короткие сроки.

1. Kettlebell Halo

Это упражнение похоже на вращение гири вокруг головы, но требует от вас максимальной концентрации. Встаньте, держа гирю перед грудью, и медленно проведите её по кругу за головой. Движение задействует плечи, руки и пресс, улучшает подвижность суставов. Чан отмечает, что новички могут выполнять Halo сидя или стоя на коленях — так проще контролировать вес.

2. Farmer's Carry

Простое на вид, но крайне эффективное упражнение. Возьмите по гантели в каждую руку и просто идите вперёд, сохраняя ровную осанку и напряжённый пресс. Этот приём укрепляет не только руки, но и спину, корпус, а также улучшает хватку. Чтобы усложнить задачу, попробуйте держать вес только в одной руке или заменить гантели на гири.

3. Chin-Up

Классические подтягивания узким хватом — один из лучших способов развить бицепсы и мышцы спины. Вис на турнике с ладонями к себе требует силы и контроля. Поднимайтесь плавно, пока грудь не окажется на уровне перекладины, и так же медленно опускайтесь. Упражнение сложное, но результат оправдывает усилия.

4. Bottom-Up Kettlebell Press

Редко встречающееся, но очень полезное движение. Поднимите гирю дном вверх, держа локоть на уровне плеча, и выжмите её вверх. Такая нестандартная техника развивает стабилизацию и укрепляет мышцы кора. По словам Чана, именно контроль за положением гири делает упражнение столь ценным.

5. Lat Pushdown

Для выполнения понадобится резиновый эспандер. Закрепите его высоко, слегка наклоните корпус и опустите прямые руки от головы к талии. Это движение отлично прокачивает широчайшие мышцы спины и помогает сформировать V-образный силуэт.

Почему стоит попробовать?

Эти упражнения объединяет одно — они вовлекают не только руки, но и всё тело. Halo улучшает мобильность, Farmer's Carry тренирует выносливость и хватку, Chin-Up проверяет силу, Bottom-Up Press развивает баланс, а Lat Pushdown помогает расширить спину. Добавив их в тренировку, вы не только избавитесь от рутины, но и заметите прогресс быстрее.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Программа с подъёмами на GHD и лазанием по канату: рекомендации тренеров сегодня в 0:16

Лазание по канату и гири на плечах: тренировка, после которой трясутся руки

Интенсивная тренировка с канатом, GHD и гирями: от варианта для элиты до простых модификаций для новичков. Узнайте, как адаптировать под себя.

Читать полностью » Физиотерапевт Сэм Бекуртни перечислил эффективные замены жиму штанги дома и в зале сегодня в 0:10

Жим штанги рушит баланс: чем заменить, чтобы не потерять форму

Не только жим штанги: узнайте, какие упражнения помогут прокачать грудные мышцы дома и в зале, развивая силу, баланс и выносливость.

Читать полностью » Эксперт посоветовал учитывать характер и здоровье ребёнка при выборе секции вчера в 23:26

Когда тренировки убивают мотивацию: как не превратить спорт в каторгу для ребёнка

Эксперт объяснил, как выбрать спортивную секцию для ребёнка: учитывать интересы, темперамент, здоровье и быть готовыми сменить направление.

Читать полностью » Тренер объяснил, почему упражнения бёдер не решают проблему дряблости вчера в 22:26

Бёдра становятся рыхлыми не из-за лени: виновата поза, в которой сидят все

Эксперт по осанке объяснил, почему внутренняя поверхность бёдер становится дряблой: виноваты длительное сидение и сбои в глубинной мышечной цепи.

Читать полностью » Фитнес-тренер назвала противопоказания к занятиям лечебной физкультурой вчера в 21:38

ЛФК может навредить: когда "щадящие" упражнения становятся опасными

Фитнес-тренер объяснила, когда упражнения ЛФК на спину могут быть опасны: от остеохондроза и грыж до беременности и проблем с сердцем.

Читать полностью » Два дня тренировок в неделю уменьшают риск рака и сердечно-сосудистых заболеваний — исследование вчера в 20:17

Сидячая неделя убивает: что спасает даже самых занятых людей

Учёные из Оксфорда доказали: тренировки всего дважды в неделю снижают риск смерти от рака и сердечно-сосудистых болезней более чем на 20%.

Читать полностью » Физиотерапевт Сэмюэл Чан рассказал, какие ошибки мешают выполнять жим над головой правильно вчера в 19:50

Самое мощное упражнение, которое слабыми делает даже сильных

Почему жим над головой так часто вызывает трудности? Разбираем скрытые причины и упражнения, которые помогут вернуть силу и мобильность плеч.

Читать полностью » Американский совет по упражнениям: женщины набирают мышечную массу при тренировках с тяжёлыми весами вчера в 19:10

Что скрывает зеркало после месяца тренировок с железом

Женщины всё чаще выбирают тяжёлые веса и силовые тренировки. Узнайте, как построить мышцы, ускорить метаболизм и добиться заметных результатов.

Читать полностью »

Новости
СФО

В Тюмени "эконом" жильё уходит с рынка: застройщики делают ставку на комфорт и бизнес-класс
Еда

"Фальшивые суши" для праздничного стола: рецепт с сыром и рыбой
Еда

Приготовьте горбушу с сыром в духовке: советы по выбору ингредиентов
Красота и здоровье

Врач объяснил, почему ЗОЖ не всегда защищает от повышенного холестерина
Питомцы

Ирландское исследование: собаки испытывают стресс во время объятий
Авто и мото

Corolla 2025 выходит на рынок с системой ADAS и панорамным люком — Toyota
Еда

Технология приготовления бисквита с кипятком: рецепт от кулинарного сообщества
Наука и технологии

Китай начал строительство подводного дата-центра у Шанхая на энергии ветра — Hailanyun
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru