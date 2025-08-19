Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Отжимание от скамьи
Отжимание от скамьи
© flickr.com by John Voo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Главная / Спорт и фитнес
Иван Петровский Опубликована сегодня в 3:10

Тело помнит всё: почему жир уходит не там, где вы этого ждёте

Медики объяснили, как тренировать руки без увеличения объёма мышц

Если вы думаете, что тренировка рук неизбежно приведёт к "накачанным" бицепсам в стиле бодибилдера, то спешу развеять миф. Красивый рельеф и упругость без лишнего объёма — это не только возможно, но и проще, чем кажется. Ключ к успеху — низкий вес с большим числом повторений, а также комплексный подход, включающий кардио и правильное питание.

Почему "сжечь" жир только на руках невозможно

Наш организм не умеет выбирать, из какого участка тела брать энергию. Когда вы худеете, тело использует триглицериды из жировых клеток по всему телу. То, где и в каком порядке это произойдёт, определяется генетикой и гормонами. Поэтому убрать "лишнее" только с рук нельзя — придётся работать над всем телом.

Силовые тренировки без лишнего объёма

Чтобы руки стали подтянутыми, но не массивными, достаточно двух-трёх тренировок в неделю, прорабатывающих все основные группы мышц: руки, спину, грудь, ноги, бёдра и пресс. Важное правило — 12-15 повторений с весом, который ощутимо нагружает, но позволяет выполнить ещё несколько движений при необходимости.

Эффективные упражнения:

  • Сгибания с гантелями — укрепляют бицепсы, не перегружая их.
  • Обратные разгибания (kickback) — формируют красивые трицепсы.
  • Махи гантелями в стороны — развивают плечи, делая руки визуально стройнее.
  • Отжимания от стула (triceps dips) — работают на рельеф и силу.

Совет: делайте движения медленно и подконтрольно, без резких рывков — это не только эффективнее, но и снижает риск травм.

Кардио: незаменимый союзник

Аэробные нагрузки помогают создать дефицит калорий, чтобы жир уходил, а мышцы проявлялись. Подойдут ходьба, бег, плавание, велосипед, бокс или даже катание на санках (подъём в гору работает лучше любой эллиптической машины!). Главное — двигаться активно и регулярно.

Питание для стройных рук

Дефицит калорий — обязательное условие снижения жира. Но важно не урезать рацион до минимума: организму нужна энергия для тренировок и восстановления. Рацион должен включать цельные злаки, овощи, фрукты, рыбу, нежирное мясо или растительные источники белка. Для женщин оптимум — 1600-2200 ккал в день, для мужчин — 2000-2600 ккал (цифры зависят от активности и возраста).

Важно: быстро убрать жир с рук не получится, даже при идеальной программе. Но сочетание правильного питания, кардио и силовых тренировок даст видимый результат уже через пару месяцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Основные причины болей в пояснице у спортсменов, по данным Cleveland Clinic сегодня в 3:50

Обычное упражнение, которое делает спину уязвимой на годы вперёд

Лёгкая усталость после тренировки — норма. Но если боль в спине становится хронической, это тревожный сигнал. Как отличить одно от другого и помочь себе?

Читать полностью » Кроссфит-тренировка сегодня в 3:26

Всего три упражнения — и тело горит: кроссфит-комплекс, который рушит силы на 12-й минуте

12 минут, три простых движения и постоянно растущая нагрузка — этот комплекс кроссфита превращает обычную разминку в серьёзное испытание.

Читать полностью » Гаррет Сикат представил 4-недельную программу плавания для похудения сегодня в 0:10

Бассейн против жира: борьба, в которой победа неизбежна

Плавание — эффективный способ похудеть без травм суставов. Узнайте, как 4-недельный план тренировок и питание помогут достичь цели.

Читать полностью » Программа тренировок Чарльза Поликвина 6–12–25 направлена на силу, гипертрофию и выносливость вчера в 23:26

Схема 6–12–25: как сочетать силу, гипертрофию и выносливость в одной тренировке

Метод Чарльза Поликвина сочетает 6, 12 и 25 повторений с минимальным отдыхом. Такая схема помогает пробить тренировочное плато и ускорить рост мышц.

Читать полностью » Фитнес-тренер Милославский: жим, тяга и приседания формируют основу для увеличения мышц вчера в 22:26

Отдых важнее штанги: почему мышцы не растут, даже если вы много тренируетесь

Фитнес-тренер Иван Милославский объяснил, как набрать мышечную массу: тренировки 3–5 раз в неделю, базовые упражнения, калорийный профицит и полноценный сон.

Читать полностью » Фитнес-тренер объяснила, как упражнения для лица и осанки влияют на женское здоровье вчера в 21:21

Красота начинается с мышц: как простые упражнения для лица меняют всё

Фитнес-тренер Иванна Идуш назвала ключевые упражнения для женщин: гимнастика для лица и работа над осанкой. Почему они так важны для здоровья и красоты?

Читать полностью » Нейрофизиолог объяснил, как стресс мешает набору мышечной массы вчера в 20:17

Почему тренировки не дают результата: всему виной один гормон

Кортизол, вырабатывающийся при стрессе, мешает росту мышц и ускоряет их разрушение. Как вернуть организму силы и улучшить результаты тренировок?

Читать полностью » Американский колледж спортивной медицины назвал причину травм при приседаниях вчера в 19:50

Главная ошибка в зале, из-за которой приседания заканчиваются травмой

Почему после приседаний болит поясница? Узнайте главные ошибки, опасные для спины, и простые способы сделать приседания безопасными.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Ботаники объяснили, почему вьюнок называют "садовым душителем" и как с ним бороться
Туризм

Как искать авиабилеты по подпискам и уведомлениям
Красота и здоровье

Психотерапевт Ирина Крашкина: утренний свет и прогулка помогают запустить биологические часы
Спорт и фитнес

Фитнес-инструкторы показали, как адаптировать силовую тренировку под разный уровень подготовки
Культура и шоу-бизнес

Хелен Миррен заявила, что против женской версии Джеймса Бонда
Спорт и фитнес

Как рассчитать целевую зону пульса при нагрузке — рекомендации AHA
Дом

Житель Южного Чертанова добился замены неисправных батарей через Мосжилинспекцию
Авто и мото

Эксперт Бруно Гибо: перепрошивка двигателя под E85 делает автомобиль нелегальным во Франции
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru