Упражнения для рук после 40
Упражнения для рук после 40
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 4:16

Упругая кожа без спортзала: секрет, который возвращает тонус рукам

Персональный тренер OriGym Джеймс Брэди: упражнения с эспандером укрепляют руки без вреда для суставов

С возрастом кожа на руках теряет упругость быстрее, чем на других участках тела — виной тому гормональные изменения, уменьшение мышечной массы и снижение уровня коллагена. Уже к 30 годам начинается процесс саркопении — постепенной потери мышц, и с каждым десятилетием он ускоряется. Именно поэтому после сорока многие замечают дряблость и ослабление тонуса рук, особенно в области трицепсов. Однако вернуть форму возможно — и вовсе не обязательно записываться в спортзал или покупать тяжёлые гантели.

Фитнес-тренеры уверяют, что для крепких и подтянутых рук достаточно регулярных коротких занятий с собственным весом и резиновыми эспандерами. Эти упражнения не только укрепляют мышцы, но и щадят суставы, что особенно важно после сорока.

"Эти упражнения отлично подходят для укрепления груди, плеч и рук, не перегружая суставы", — сказал персональный тренер OriGym Джеймс Брэди.

Он отмечает, что подобные тренировки масштабируются под любой уровень подготовки и "революционно развивают руки, плечи и корпус". Ниже — пять упражнений из его программы, которые можно выполнять дома без оборудования.

Советы шаг за шагом: программа для тонуса рук

1. Отжимания от стены

Простое, но эффективное упражнение, которое мягко включает в работу грудь, плечи, трицепсы и пресс. Подходит для новичков и снижает нагрузку на запястья и локти.

Как выполнять:

  1. Встаньте лицом к стене на расстоянии вытянутых рук.

  2. Поставьте ладони на уровне груди, чуть шире плеч.

  3. Медленно согните локти, приближая грудь к стене.

  4. Вернитесь в исходное положение.

  5. Сделайте 2-3 подхода по 10-15 повторов с минутным отдыхом.

Избегайте ошибок: не спешите, не прогибайте поясницу и не прижимайте бедра к стене.

Совет: чем ближе вы стоите к стене, тем легче упражнение. Увеличивайте расстояние, когда почувствуете, что готовы.

2. Отжимания на стуле для трицепса

Это классика для проработки задней поверхности рук. Укрепляет мягкие ткани под плечом и помогает избавиться от "крыльев летучей мыши". Всё, что нужно — прочный стул.

"Они нацелены именно на ту область, которую вы ищете, но при этом не слишком сложны", — добавил Джеймс Брэди.

Как выполнять:

  1. Сядьте на край стула, руки держите по бокам.

  2. Перенесите вес на руки и подвиньте бедра вперёд.

  3. Согните локти, опуская тело вниз.

  4. Поднимайтесь, пока руки не выпрямятся, но не фиксируйте суставы.

  5. Делайте 8-12 повторов в 2-3 подходах.

Ошибки: не опускайтесь слишком низко и не разводите локти.

Совет: если тяжело, держите ноги согнутыми и стопы на полу.

3. Планка с касаниями плеч

Эта вариация укрепляет всё тело и особенно плечи. Она требует баланса и помогает проработать мышцы кора.

"Это может быть довольно сложно, но для новичков это действительно меняет ситуацию", — отметил Джеймс Брэди.

Как выполнять:

  1. Встаньте в позицию планки, опираясь на колени и ладони.

  2. Держите спину прямой, мышцы живота в тонусе.

  3. Касайтесь левой рукой правого плеча, затем наоборот.

  4. Сделайте 2 подхода по 10 касаний каждой рукой.

Избегайте ошибок: не раскачивайтесь и не прогибайте поясницу.

Совет: если сложно, выполняйте у стены или у кухонной столешницы.

4. Разгибание рук с эспандером

Знаменитое упражнение на длинную головку трицепса. Именно она формирует подтянутую, упругую форму руки. Для тренировки подойдёт обычный резиновый эспандер с дверным креплением.

"Трицепсовые разгибания крайне важны для проработки длинной головки трицепса. Они делают её намного крепче", — пояснил Джеймс Брэди.

Как выполнять:

  1. Закрепите эспандер на уровне груди.

  2. Возьмитесь за ручки, локти прижаты к телу.

  3. Опустите руки вниз, полностью выпрямляя локти.

  4. Почувствуйте сокращение трицепса и медленно вернитесь обратно.

  5. Повторите 10-15 раз в 3 подходах.

Ошибки: не помогайте себе инерцией и не разводите локти.

Совет: выбирайте лёгкую ленту, чтобы освоить технику перед увеличением нагрузки.

5. Сгибание рук с эспандером

Это базовое упражнение для бицепсов. Оно уравновешивает нагрузку на руки и делает их визуально гармоничными. Эспандер даёт постепенное сопротивление, снижая риск травм.

Как выполнять:

  1. Встаньте ногами на середину ленты, стопы на ширине плеч.

  2. Возьмитесь за ручки, ладони вперёд.

  3. Поднимайте руки к плечам, сжимая бицепсы.

  4. Медленно опускайте вниз.

  5. Сделайте 12-15 повторений в 2-3 подходах.

Ошибки: не раскачивайтесь и не выдвигайте локти вперёд.

Совет: делайте движение медленно, задерживаясь в верхней точке на секунду.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнение упражнений на пределе, без контроля дыхания.
    Последствие: перенапряжение плечевых суставов.
    Альтернатива: делать меньше повторов, но с идеальной техникой.

  • Ошибка: использование слишком тугого эспандера.
    Последствие: боль в локтях и невозможность удерживать форму.
    Альтернатива: начать с минимального сопротивления и постепенно повышать.

  • Ошибка: редкие тренировки.
    Последствие: нет тонуса и результата.
    Альтернатива: тренироваться 3-4 раза в неделю по 20 минут.

Таблица: плюсы и минусы домашних тренировок после 40

Плюсы Минусы
Не требуют спортзала и оборудования Требуется дисциплина
Щадят суставы и сухожилия Медленнее растёт сила
Улучшают кровоток и обмен веществ Возможен застой без прогрессии
Можно заниматься дома Сложнее отслеживать технику

А что если… нет времени на полноценную тренировку?

Можно объединить упражнения в мини-комплекс. Например, сделать по одному подходу каждого подряд без паузы — получится круговая тренировка на 10 минут. Такой формат отлично повышает тонус и ускоряет обмен веществ. Главное — выполнять движения спокойно, с контролем дыхания.

FAQ

Как часто нужно тренироваться?
3-4 раза в неделю по 20-25 минут достаточно, чтобы увидеть результат уже через месяц.

Можно ли делать упражнения каждый день?
Да, но важно чередовать лёгкие и средние нагрузки, чтобы мышцы успевали восстановиться.

Что лучше использовать — гантели или эспандер?
Для домашних занятий после 40 безопаснее и эффективнее эспандер: он снижает нагрузку на суставы.

Как быстро подтянется кожа на руках?
При регулярных тренировках и достаточном потреблении белка первые изменения заметны через 4-6 недель.Мифы и правда

  • Миф: после 40 мышцы уже не растут.
    Правда: рост мышц возможен в любом возрасте при регулярных нагрузках и сбалансированном питании.

  • Миф: чтобы убрать дряблость, нужно только кардио.
    Правда: без силовых упражнений тонус кожи и мышц не восстановится.

  • Миф: отжимания вредны для суставов.
    Правда: правильная техника и опора на стену или стул делают их абсолютно безопасными.

3 интересных факта

  1. Исследования показали, что короткие тренировки с собственным весом стимулируют выработку гормона роста, отвечающего за молодость кожи.

  2. Резиновые ленты используются даже в физиотерапии — они помогают восстанавливать мышцы после травм.

  3. Силовые упражнения увеличивают плотность костей, что особенно важно женщинам в период менопаузы.

Исторический контекст

Тренировки с собственным весом появились ещё в античной Греции. Именно так готовились атлеты к Олимпийским играм. В XX веке, с развитием физкультуры, такие упражнения вошли в программы ЛФК и женского фитнеса, а сегодня считаются одной из самых безопасных форм поддержания здоровья после сорока.

