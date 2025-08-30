Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Приседания с выпадами
Иван Петровский Опубликована сегодня в 2:10

Тайное оружие для сильных рук без классических тренировок

Кемма Каннингем перечислила 4 замены отжиманиям для укрепления рук и плеч

Что, если я скажу, что классические отжимания — далеко не единственный путь к сильным и подтянутым рукам? Более того, для многих этот базовый элемент фитнеса оказывается почти недоступным: запястья болят, плечи быстро устают, а неправильная техника может привести к травме. Но хорошая новость в том, что есть упражнения, которые дают такой же результат, без боли и перегрузок.

Почему отжимания не всем подходят

Сертифицированный тренер Кемма Каннингем отмечает:

"Боль в суставах или слабость в плечах и запястьях делают отжимания особенно сложными".

Проблема в том, что при дискомфорте человек начинает выполнять движение неправильно, перегружает суставы и рискует получить травму. Поэтому важно искать альтернативы, которые помогут развить силу рук, плеч и корпуса, но при этом будут более щадящими.

Лучшие замены отжиманиям

Каннингем выделяет четыре упражнения с гантелями, которые легко встроить в недельный план тренировок:

Zottman Curl

Это упражнение прокачивает бицепсы и предплечья, одновременно улучшая силу хвата. Суть проста: подъем гантелей ладонями вверх, затем плавный разворот и медленное опускание.

Французский жим над головой (Overhead Triceps Extension)

Работают все три головки трицепса, что особенно важно, ведь многие тренируются однобоко — уделяя внимание только бицепсам. При правильном выполнении упражнение помогает сбалансировать силу рук.

Hammer Curl с жимом вверх (Hammer Curl to Overhead Press)

Тройная польза: бицепсы становятся сильнее, запястья стабильнее, а корпус работает на удержание равновесия. Отличный вариант для тех, кто хочет комплексный результат.

Махи в стороны (Lateral Shoulder Raise)

Классика для плеч: формирует красивый силуэт, увеличивает амплитуду движения и не требует большого веса. Достаточно лёгких гантелей, чтобы ощутить эффект.

Интересные факты

  • Согласно исследованиям Американского совета по упражнениям (ACE), именно силовые упражнения с гантелями помогают снизить риск остеопороза у женщин после 30 лет.
  • Упражнения на плечи, такие как lateral raises, улучшают осанку и уменьшают нагрузку на позвоночник.
  • Трицепс занимает около ⅔ всей массы руки, так что тренировки только на бицепсы не дадут заметного эффекта.

Отжимания — это мощная классика, но далеко не универсальная. Если вам они не подходят, альтернативы помогут развить силу рук, укрепить суставы и избежать травм. Добавив эти четыре упражнения в свой план, вы получите не менее впечатляющий результат.

