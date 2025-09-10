Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Умные часы на руке
Олег Белов Опубликована сегодня в 2:22

Облако больше не нужно: смартфоны готовятся к революции ИИ

Arm представила чипы Lumex для работы ИИ на смартфонах и часах без облака

Может ли смартфон или умные часы работать с крупными моделями ИИ, не подключаясь к облаку? Arm утверждает, что теперь это возможно. Компания представила новое поколение микросхем Lumex, созданных специально для мобильных устройств.

Что такое Lumex?

  • Четыре варианта чипов:

    • энергоэффективные — для носимых гаджетов вроде часов,

    • высокопроизводительные — для флагманских смартфонов.

  • Оптимизация под 3-нанометровые техпроцессы, включая разработки TSMC.

  • Поддержка запуска приложений ИИ прямо на устройстве, без облачных вычислений.

Главная цель

Lumex — часть инициативы Compute Subsystems (CSS). Arm хочет предложить производителям готовые решения, которые можно быстро интегрировать в новые продукты.

Крис Берджи, старший вице-президент и генеральный директор компании, отметил:

"ИИ становится всё более фундаментальным для всего происходящего, будь то взаимодействие в реальном времени или новые сценарии, такие как перевод с помощью ИИ".

Почему это важно для рынка

  • Arm делает ставку на рост доходов от смартфонов и носимых устройств, расширяя возможности процессоров.

  • Компания наняла специалистов и планирует инвестировать больше средств в возможное производство собственных чипов.

  • Параллельно Arm развивает проекты для центров обработки данных.

Контекст

Apple уже подтвердила использование 3-нм процессов TSMC в серии своих iPhone, а Samsung готовит аналогичные решения. На следующий день после анонса Arm проведёт презентацию в Китае, где расположены ведущие производители смартфонов.

