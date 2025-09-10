Облако больше не нужно: смартфоны готовятся к революции ИИ

Может ли смартфон или умные часы работать с крупными моделями ИИ, не подключаясь к облаку? Arm утверждает, что теперь это возможно. Компания представила новое поколение микросхем Lumex, созданных специально для мобильных устройств.

Что такое Lumex?

Четыре варианта чипов: энергоэффективные — для носимых гаджетов вроде часов, высокопроизводительные — для флагманских смартфонов.

Оптимизация под 3-нанометровые техпроцессы , включая разработки TSMC.

Поддержка запуска приложений ИИ прямо на устройстве, без облачных вычислений.

Главная цель

Lumex — часть инициативы Compute Subsystems (CSS). Arm хочет предложить производителям готовые решения, которые можно быстро интегрировать в новые продукты.

Крис Берджи, старший вице-президент и генеральный директор компании, отметил:

"ИИ становится всё более фундаментальным для всего происходящего, будь то взаимодействие в реальном времени или новые сценарии, такие как перевод с помощью ИИ".

Почему это важно для рынка

Arm делает ставку на рост доходов от смартфонов и носимых устройств , расширяя возможности процессоров.

Компания наняла специалистов и планирует инвестировать больше средств в возможное производство собственных чипов.

Параллельно Arm развивает проекты для центров обработки данных.

Контекст

Apple уже подтвердила использование 3-нм процессов TSMC в серии своих iPhone, а Samsung готовит аналогичные решения. На следующий день после анонса Arm проведёт презентацию в Китае, где расположены ведущие производители смартфонов.