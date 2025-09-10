Облако больше не нужно: смартфоны готовятся к революции ИИ
Может ли смартфон или умные часы работать с крупными моделями ИИ, не подключаясь к облаку? Arm утверждает, что теперь это возможно. Компания представила новое поколение микросхем Lumex, созданных специально для мобильных устройств.
Что такое Lumex?
-
Четыре варианта чипов:
-
энергоэффективные — для носимых гаджетов вроде часов,
-
высокопроизводительные — для флагманских смартфонов.
-
-
Оптимизация под 3-нанометровые техпроцессы, включая разработки TSMC.
-
Поддержка запуска приложений ИИ прямо на устройстве, без облачных вычислений.
Главная цель
Lumex — часть инициативы Compute Subsystems (CSS). Arm хочет предложить производителям готовые решения, которые можно быстро интегрировать в новые продукты.
Крис Берджи, старший вице-президент и генеральный директор компании, отметил:
"ИИ становится всё более фундаментальным для всего происходящего, будь то взаимодействие в реальном времени или новые сценарии, такие как перевод с помощью ИИ".
Почему это важно для рынка
-
Arm делает ставку на рост доходов от смартфонов и носимых устройств, расширяя возможности процессоров.
-
Компания наняла специалистов и планирует инвестировать больше средств в возможное производство собственных чипов.
-
Параллельно Arm развивает проекты для центров обработки данных.
Контекст
Apple уже подтвердила использование 3-нм процессов TSMC в серии своих iPhone, а Samsung готовит аналогичные решения. На следующий день после анонса Arm проведёт презентацию в Китае, где расположены ведущие производители смартфонов.
