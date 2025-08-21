Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка выполняет отжимания
© helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.
Иван Петровский Опубликована сегодня в 4:50

Три минуты в день — и руки снова выглядят подтянутыми

Фитнес-тренер Алисия Мартин назвала упражнения против дряблости рук

С возрастом руки начинают выдавать нас больше, чем мы думаем. Те самые "крылья летучей мыши" — не миф, а результат сразу нескольких процессов: мышцы теряют тонус, кожа утрачивает упругость, а в некоторых случаях добавляются и последствия резкого похудения. Но хорошая новость в том, что эту проблему реально замедлить, а иногда и заметно скорректировать.

Почему появляется дряблость рук

Учёные называют это явление "лоскутной кожей" и выделяют целый ряд причин:

  • Возрастные изменения. После 30 лет снижается выработка коллагена и эластина, сосуды питают кожу хуже — всё это делает её тоньше и слабее.
  • Солнечное излучение. УФ-лучи запускают разрушение волокон кожи через металлопротеиназы. Именно поэтому у людей, которые часто загорают без защиты, признаки дряблости заметнее.
  • Снижение веса. После значительного похудения, особенно резкого, кожа не успевает адаптироваться и остаётся "лишней".
  • Саркопения. Постепенная потеря мышечной массы с возрастом ослабляет естественный каркас рук.
  • Курение. Никотин ускоряет окислительные процессы, усиливает разрушение коллагена и делает кожу рыхлой.

Интересный факт: по данным American Journal of Pathology, именно комбинация генетики и образа жизни объясняет, почему у одних людей руки долго остаются подтянутыми, а у других признаки дряблости заметны уже в 35-40 лет.

Простое решение — без спортзала

Фитнес-тренер Алисия Мартин уверена: даже дома можно укрепить руки без гантелей. Лучший вариант — наклонные отжимания на трицепс.

Как их выполнять:

  • Найдите стену или устойчивую поверхность на уровне груди.
  • Поставьте ладони чуть шире плеч, ноги отставьте назад, пятки приподняты.
  • Опускайтесь, держа локти вдоль корпуса, пока нос почти не коснётся стены.
  • Следите, чтобы тело оставалось прямым — от макушки до пяток.
  • Когда станет легче, переходите к более низким поверхностям (стол, диван), а со временем — к классическим отжиманиям на полу.

По словам Мартин, главное здесь — постоянство. Даже 10 минут таких упражнений 3-4 раза в неделю уже через месяц дадут видимый эффект.

Как не испортить результат

Ошибки в отжиманиях встречаются чаще, чем кажется. Самые частые — округление спины, слишком широкие локти и рывки вместо плавного движения. Всё это снижает эффективность и может привести к боли в плечах.

Формирование крепких и подтянутых рук — это не только упражнения, но и привычки: защита кожи от солнца, отказ от курения, контроль веса и регулярная физическая активность. И хотя время повернуть назад невозможно, именно эти шаги помогают замедлить его следы на теле.

