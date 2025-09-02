Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Тренировка девушки на улице
Опубликована сегодня в 16:30

Секретное упражнение из школьной физкультуры, которое спасает от офисных болей

Вращения руками укрепляют плечи и спину — данные Департамента по делам ветеранов США

Арм-сирклс, или вращения руками, — это простое и доступное упражнение, которое можно выполнять практически где угодно: дома, в офисе или даже сидя за партой. Несмотря на свою элементарность, оно задействует сразу несколько групп мышц верхней части тела, помогает сжигать калории и подходит почти всем, включая людей с ограниченными возможностями.

Удобство и доступность

Главное преимущество вращений руками — их универсальность. Для выполнения не требуется инвентарь или специальное пространство, достаточно лишь убедиться, что вокруг есть немного свободного места для полного выпрямления рук. Упражнение можно делать сидя или стоя, медленно или быстро, с большими или маленькими амплитудами. Именно поэтому arm circles часто рекомендуют как простую разминку, которую легко встроить в повседневный график.

По данным Health. gov, достаточно пяти минут таких движений дважды в день, чтобы ощутить пользу. Это упражнение подходит даже людям, которые из-за состояния здоровья не могут нагружать ноги.

Мышцы, которые включаются в работу

По информации Департамента по делам ветеранов США, вращения руками укрепляют плечи, мышцы рук и верхнюю часть спины. При изменении амплитуды и темпа нагрузка на эти зоны варьируется, что дополнительно развивает гибкость и подвижность плечевых суставов.

Рекомендуемая техника выполнения:
• встать прямо, ноги на ширине плеч, руки вытянуты в стороны на уровне плеч;
• выполнить 15-20 вращений вперед небольшого диаметра;
• затем столько же вращений назад;
• опустить руки и сделать паузу в 10 секунд;
• повторить цикл.

Польза для тех, кто много работает за компьютером

Современный образ жизни неизбежно связан с долгим сидением за экраном. При этом возрастает риск болей в шее, спине, плечах и руках. По данным Better Health Channel, длительная работа за компьютером может привести к воспалениям сухожилий, скованности и мышечной слабости.

Чтобы снизить эти риски, специалисты университета Реджис (США) советуют включать в паузы между работой простые упражнения: вращения плечами, растяжки груди и рук, а также арм-сирклс. Последние помогают снять напряжение в плечевом поясе: руки нужно развести в стороны, ладони направить вниз и делать плавные круговые движения сначала по часовой стрелке, потом против.

Дополнительный бонус — сжигание калорий

Хотя вращения руками не заменят полноценную тренировку, они все же помогают тратить энергию. Health. gov приводит пример: если ежедневно выполнять по пять минут комплекса из отжиманий от стола, ударов руками и арм-сирклс, то в неделю можно сжечь до 100 дополнительных калорий.

Принцип прост: каждое упражнение длится 60 секунд, затем минута отдыха, и снова переход к следующему движению. В сумме это всего пять минут активности, которая не требует выхода из офиса или спортзала.

Динамическая разминка

Еще одна важная функция arm circles — подготовка тела к тренировке. Американский совет по упражнениям (ACE) подчеркивает, что перед силовыми нагрузками лучше избегать статических растяжек, так как они расслабляют мышцы. Наоборот, динамические движения, такие как вращения руками, разогревают суставы и активируют мышцы, помогая снизить риск травм и улучшить эффективность последующей тренировки.

Arm circles - наглядный пример того, как простое упражнение способно сочетать сразу несколько эффектов: укрепление мышц, профилактику перенапряжения при сидячей работе, сжигание калорий и подготовку к более серьезным нагрузкам.

