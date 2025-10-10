Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Иван Петровский Опубликована сегодня в 6:50

Одна ошибка — и бицепс перестаёт расти: что вы делаете не так

Тренеры объяснили, как правильно прокачать обе головки бицепса

Бицепс — небольшая, но заметная мышца, отвечающая за форму руки и силу сгибания локтя. Она состоит из двух головок — длинной и короткой. Чтобы проработать обе, важно не ограничиваться одним движением, а комбинировать упражнения, меняя угол и тип нагрузки.
Ниже собраны эффективные способы прокачки бицепса, подтверждённые исследованиями и практикой тренеров. Каждое упражнение можно включать в стандартную силовую тренировку, выполняя 3-5 подходов по 8-12 повторений.

Концентрированные подъёмы на бицепс

Считается, что это одно из лучших упражнений для изоляции мышцы. Исследование Американского совета по физическим упражнениям (ACE) показало, что концентрированные подъёмы активируют бицепс на 97% - больше, чем любые другие движения.
Сядьте на скамью, возьмите гантель и прижмите руку к внутренней части бедра. Поднимайте вес вверх, стараясь не раскачивать корпус. Опускайте медленно, сохраняя контроль.
Чтобы увеличить нагрузку, сместите руку ближе к тазу — в верхней точке она слегка разворачивается наружу, что усиливает сокращение мышцы. Выберите вес, при котором последние повторения даются с трудом, но без потери техники.

Сгибания на нижнем блоке (кроссовер)

Это упражнение позволяет чувствовать напряжение мышцы на всём протяжении движения. Возьмитесь за рукоять нижнего блока прямым хватом, согните руку и разверните предплечье так, чтобы ладонь смотрела вверх.
Работа одной рукой помогает лучше контролировать движение и включить супинацию — поворот предплечья наружу, благодаря чему бицепс получает больше нагрузки.
Можно использовать прямую перекладину и выполнять движение двумя руками. Сделайте 3-5 подходов по 8-12 повторений.

Подтягивания обратным хватом

Этот вариант подтягиваний развивает не только бицепсы, но и спину, плечи и предплечья. По данным ACE, при обратном хвате активность бицепса достигает 80%.
Возьмитесь за перекладину ладонями к себе, сведите лопатки, опустите плечи. Тяните корпус вверх до уровня подбородка, затем медленно опуститесь. Следите, чтобы шея не тянулась к перекладине — движение должно идти за счёт рук и спины.
Если сложно сделать нужное количество повторов, используйте резиновую петлю или подтягивайтесь в упоре. Когда стандартные 10 повторов становятся лёгкими, добавьте утяжеление — пояс с блином на 5 кг.

Подъёмы штанги на бицепс

Классика, которая работает всегда. Возьмите штангу обратным хватом, ноги на ширине плеч, локти прижаты к корпусу. Поднимайте штангу к плечам, не раскачиваясь, и опускайте под контролем.
Не стремитесь брать слишком большой вес — важнее техника. Выполняйте 3-5 подходов по 8-12 повторений. Для разнообразия можно чередовать прямой и EZ-гриф, который уменьшает нагрузку на запястья.

Подъёмы гантелей на наклонной скамье

В этом упражнении руки располагаются немного за линией корпуса, что увеличивает амплитуду и растяжение мышцы.
Сядьте на наклонную скамью, опустите руки вниз с гантелями. Сгибайте локти, поднимая вес до уровня плеч, затем возвращайтесь в исходное положение.
Такой вариант помогает развивать пиковую форму бицепса и предотвращает "залипание" прогресса. Работайте в диапазоне 8-10 повторений, соблюдая плавность движений.

Подъёмы штанги к поясу

Отличный способ акцентировать длинную головку бицепса.
Наклоните корпус вперёд на 20-30 градусов, возьмитесь за штангу обратным хватом и подтяните её к животу. Локти должны оставаться неподвижными.
Упражнение развивает силу и объём верхней части бицепса, особенно в сочетании с классическими сгибаниями.

Подъёмы гантелей с супинацией

Супинация — поворот предплечья наружу — делает это движение особенно эффективным.
Возьмите гантели, держите руки по бокам тела. Начните поднимать вес, одновременно разворачивая ладони к себе. В верхней точке задержитесь на секунду, затем медленно опустите.
Контроль и концентрация на каждом повторе важнее скорости. Работайте в диапазоне 8-12 повторений, выполняя 3-5 подходов.

Подъёмы гантелей с эспандером

Эспандер создаёт дополнительное сопротивление, особенно в верхней фазе. Наступите на ленту, возьмите концы и гантели, ладони разверните наружу. Сгибайте руки до уровня плеч, затем опускайте.
Такой вариант усложняет движение и стимулирует рост силы. Начните с лёгкого эспандера, постепенно увеличивая сопротивление.

Советы шаг за шагом

  1. Разминайте плечевые и локтевые суставы перед тренировкой — это снизит риск травмы.

  2. Не делайте более 3-4 упражнений на бицепс за одно занятие: мышца небольшая и не требует чрезмерного объёма.

  3. Меняйте угол хвата и положение корпуса, чтобы задействовать обе головки.

  4. Следите за дыханием: поднимая вес, выдыхайте; опуская — вдох.

  5. Для лучшего результата сочетайте силовые упражнения с растяжкой и массажем мышц предплечья.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование слишком тяжёлого веса.

  • Последствие: потеря техники, риск травмы.

  • Альтернатива: умеренный вес и медленное выполнение.

  • Ошибка: выполнение только одного упражнения.

  • Последствие: слабое развитие отдельных головок бицепса.

  • Альтернатива: комбинировать штангу, гантели и тренажёры.

  • Ошибка: отсутствие прогрессии нагрузки.

  • Последствие: остановка роста силы.

  • Альтернатива: постепенное увеличение веса или числа повторений.

А что если…

Вы тренируетесь дома и нет штанги? Используйте гантели, эспандеры или турник. Даже подтягивания обратным хватом дадут отличную нагрузку на руки.
Нет наклонной скамьи? Можно выполнять сгибания сидя на стуле, немного наклонив корпус вперёд. Главное — сохранять контроль и правильный угол движения.

FAQ

Как часто тренировать бицепс?
Оптимально 2 раза в неделю, давая мышцам минимум 48 часов отдыха между занятиями.

Что лучше: гантели или штанга?
Гантели обеспечивают большую амплитуду и свободу движения, штанга — возможность работать с весом. Лучше чередовать.

Можно ли накачать бицепс без спортзала?
Да, достаточно подтягиваний и упражнений с эспандером. Главное — регулярность и техника.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше упражнений, тем быстрее растёт бицепс.
  • Правда: перегруз снижает восстановление. Достаточно 3-4 хорошо выполненных движений.
  • Миф: маленькие веса бесполезны.
  • Правда: при медленном темпе и контроле они дают отличное "добивание" мышцы.
  • Миф: нужно качать бицепс каждый день.
  • Правда: мышца растёт во время отдыха, а не на тренировке.

3 интересных факта

  1. Самый сильный сгибатель руки — не бицепс, а мышца плеча (брахиалис), расположенная под ним.

  2. При супинации (повороте кисти) бицепс работает активнее, чем при обычном сгибании.

  3. У профессиональных спортсменов разница в длине головок может влиять на форму мышцы.

Регулярные тренировки, правильная техника и чередование упражнений помогают не только укрепить руки, но и улучшить симметрию, выносливость и уверенность в собственных силах.

