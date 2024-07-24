В последнее время эксперты всё чаще говорят об Арктике. О том, что именно там может развернуться следующий этап противостояния России и США. Пентагон обнародовал обновлённую стратегию Америки по Арктике: регион становится площадкой для стратегической конкуренции, и Вашингтон с союзниками должны быть готовы "ответить на вызов".

ВС США будут проводить учения в Арктике как самостоятельно, так и с союзниками. Вашингтон готов сотрудничать с промышленными компаниями и местными племенами для укрепления сил сдерживания в регионе. Кроме того, американцы намерены улучшить понимание оперативной среды, инвестируя в приборы обнаружения, разведку и обмен данными.

Готовится ли к этому Россия, и действительно ли Арктика может стать новым театром конфронтации двух держав? Арктическая стратегия США предусматривает, что к 2030 году в регионе может наступить первое лето безо льда, что повысит жизнеспособность морских транзитных маршрутов и доступ к подводным ресурсам. Действительно ли это так?

Об этом NewsInfo.Ru побеседовал с политологом-американистом Константином Блохиным, экспертом Центра исследования проблем безопасности РАН. А также с Виктором Боярским, почётным полярником России и кандидатом физико-математических наук.

Может ли Арктика стать новым театром конфронтации двух держав, и готовится ли к этому Россия?

"Конечно, об этом говорят практически все эксперты, Арктика — это сокровищница природных ресурсов. Ресурсов на планете становится всё меньше, а борьба за них всё более бескомпромиссной. Ресурсная база Арктики оценивается чуть ли не в 60 трлн долларов, и это по скромным подсчётам. Плюс через Арктику проходит Северный морской путь, рядом для нас важная коммуникация. И для США это проблема, поскольку это альтернатива другим коммуникациям. Плюс через Арктику проходит самая короткая траектория полёта межконтинентальных баллистических ракет. Представьте, если будет война между США и Россией, эти межконтинентальные ракеты полетят не через Атлантический или Тихий океаны, а через Арктику", — рассказал Константин Блохин.

По этим причинам Арктика, скорее всего, станет театром военных действий, полагает эксперт. Возможно, в середине XXI века. Россия наращивает своё военное присутствие, и Минобороны неоднократно демонстрировало учения.

"Мы создаём военную инфраструктуру — наша знаменитая база "Арктический Трилистник" интересно смотрится", — отметил политолог.

Правда ли, что к 2030 году в Арктике может наступить первое лето безо льда?

"Неправда, — опроверг слухи полярник Виктор Боярский. — Об этом ничего не говорится, обычная спекуляция. Были мнения насчёт 2050-го и далее, но в 2030-м — нет. Если понаблюдать за динамикой процессов в Северном ледовитом океане, ничего не говорит о том, что это произойдёт к 2030 году. Авторов этих высказываний можно через шесть лет привезти в Тихий океан, чтобы они сами убедились. Кроме Бога никто не знает, что будет завтра. Но если опираться на факты и проследить динамику, то оснований для такого заявления нет. Тем более, в столь красочной перспективе. Это спекуляция чистой воды".

Что же должно произойти, чтобы в Арктике растаяли льды?

"Столкновение с астероидом, например. Что-то глобальное, чтобы радикально лёд успел растаять за короткое лето, несмотря на повышение температуры, в Арктике это заметнее. Но так, чтобы лёд летом полностью исчез, никакие факты об этом сейчас не говорят. Даже при худшем сценарии такого не будет. Думаю, не будет вообще в обозримом будущем. Лёд будет существовать. Площадь его пульсирует, сокращается, увеличивается. Уменьшилась, конечно, многолетних льдов стало меньше. Но в этом году ледокол "50 лет Победы", который пораньше пошёл к полюсу, столкнулся с такими льдами, что ему потребовалось очень много усилий, чтобы пробиться. За зиму нарост идёт нормальный, и за короткое и даже тёплое лето он не растает. На сайте Арктического института можно посмотреть по годам и за последние 20-30 лет выстроить такую кривую. Не закончится всё в 2030 году дыркой, точно нет", — заключил Виктор Боярский.

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