Второе сердце забилось: на атомном ледоколе "Чукотка" запустили реактор левого борта

На "Балтийском заводе" завершился ключевой этап подготовки энергетической системы атомного ледокола "Чукотка": специалисты произвели физический пуск реакторной установки левого борта. С учетом того, что правый реактор был запущен в октябре 2026 года, судно теперь располагает полностью функционирующей ядерной установкой. Оба агрегата выведены на минимально контролируемый уровень мощности, завершена калибровка пусковой аппаратуры.

Технический уклад РИТМ-200

Сердцем ледокола стали водо-водяные реакторы двухконтурной схемы "РИТМ-200", разработанные госкорпорацией "Росатом". Техническая особенность этих установок заключается в интегральной компоновке: парогенераторы встроены непосредственно в корпус активной зоны. Такое решение позволило сократить общие габариты и массу системы, упростить монтаж и, что критически важно для безопасности, снизить риски утечек теплоносителя.

Каждый из двух реакторов имеет тепловую мощность 175 МВт. При высоте 7,3 метра и диаметре 3,3 метра вес одного агрегата превышает 147 тонн. Конструкция рассчитана на экстремальные условия эксплуатации, включая бортовую качку с амплитудой до 45 градусов и килевую до 15 градусов.

Ресурс установки составляет 40 лет, при этом цикл перезагрузки топлива предусмотрен каждые 7 лет. Сейчас верфь переходит к стадии комплексных испытаний всей ядерной энергетической системы судна.

Параметры проекта 22220

"Чукотка" — пятый по счету и четвертый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220, спроектированный ЦКБ "Айсберг". Судно с водоизмещением 33,54 тыс. тонн имеет длину 173,3 метра, ширину 34 метра и осадку по конструктивной ватерлинии 10,5 метра.

Энергия реакторов в конечном итоге преобразуется в механическую работу: мощность на валах ледокола достигает 60 МВт. Экипаж судна составляет 54 человека. История создания "Чукотки" началась в декабре 2020 года с закладки на стапелях, а в ноябре 2024 года корабль был спущен на воду.