Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Архыз горы
Архыз горы
© Wikimedia Commons by Alexxx1979 is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Александр Александров Опубликована сегодня в 11:05

Осенний Архыз без толп: горные тропы, где можно услышать тишину

Осенний отдых в Архызе: пешие маршруты и природа

Архыз — одно из самых живописных мест Северного Кавказа, и осень здесь — лучшее время для пеших маршрутов. Жара уходит, горы окрашиваются золотыми и багряными оттенками, а воздух становится кристально чистым.

Пешие маршруты

Сентябрь и октябрь подходят для прогулок по самым красивым тропам Архыза. Можно отправиться к Софийским водопадам, где бурные потоки падают с высоты десятков метров, или пройтись до Архызских озёр. Осенью маршруты становятся комфортнее: солнце уже не жжёт, а воздух лёгкий и прохладный.

Водопады и природа

Водопады в это время особенно полноводные после летних дождей. Осенние леса добавляют к их шуму яркую картину красок. Это одно из тех зрелищ, ради которых сюда приезжают именно в бархатный сезон.

Спокойствие без толп

В отличие от лета, осенью туристов меньше. Это значит, что можно наслаждаться тишиной, слушать шум рек и водопадов, встречать рассветы и закаты в горах почти наедине с природой.

Атмосфера сезона

Архыз осенью — это гармония. Здесь можно совместить активный отдых с созерцанием, отправиться на однодневный поход или остаться на несколько дней, чтобы прочувствовать ритм Кавказа.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сентябрьский отдых в Сочи: маршруты и прогулки сегодня в 3:51

Почему сентябрь в Сочи — лучшее время для прогулок и моря

В сентябре Сочи раскрывается по-новому: без жары и толп. Днём — маршруты в горах и по паркам, вечером — тёплое море и пустынные пляжи.

Читать полностью » Туристы пожаловались на высокие цены в ресторанах Санторини сегодня в 2:26

Отдых на Санторини превратился в испытание для кошелька — вот что шокировало туристов

Туристы на Санторини жалуются на счета: вода за 5 евро, пицца за 20. Красота острова перестаёт перекрывать шок от стремительно растущих цен.

Читать полностью » Туризм в Валенсии: архитектура, паэлья и пляжи без переполненных толп сегодня в 1:26

Секрет Средиземноморья не в Барселоне: вот где скрывается настоящая Испания

Валенсия — город, где футуристическая архитектура соседствует с готикой, море — в шаге от центра, а жизнь течёт в ритме Средиземноморья.

Читать полностью » ООН: Уругвай вошёл в число лидеров Латинской Америки по индексу развития сегодня в 0:26

Уругвай удивил путешественников: пляжи, старинные города и кухня, которой нет больше нигде

Уругвай — страна, где колониальные улочки соседствуют с пляжами, а традиции сочетаются с современностью. Чем она удивит путешественников?

Читать полностью » Киган-Майкл Ки назвал простые правила, которые делают поездки комфортнее 25.08.2025 в 16:59

Секрет спокойного сна в поездке: что звезды Голливуда кладут в чемодан вечером

Киган-Майкл Ки делится секретами путешествий: от запасных носков до вечерних сборов. Почему его лучшие воспоминания пахнут вафлями?

Читать полностью » FlightRadar24 показал, как самолёт Spirit прошёл через зону урагана 4-й категории вчера в 22:26

Турбулентность пугает сильнее фактов: чего не учитывают авиакомпании

История о том, как новость о рейсе Spirit Airlines через ураган Хантер стала триггером для тех, кто боится летать. Почему пассажирам важны не только цифры, но и эмоции.

Читать полностью » Брайтон-Бич глазами российской блогерши: 60 тысяч русскоязычных жителей и вчера в 21:16

Попадаешь в "Бригаду": почему Брайтон-Бич кажется декорацией к сериалу

Елена Лисейкина рассказала о «русском мире» в Нью-Йорке: гречка за $3, селёдка под шубой и театр с аншлагом. Брайтон-Бич живёт своей особой жизнью.

Читать полностью » Валуев поддержал инициативу стимулировать внутренний туризм бесплатными перелётами вчера в 20:17

Билет за ноль рублей: как идея может оживить внутренний туризм

В Госдуме обсуждают идею раздавать бесплатные билеты на перелёты по России. Валуев уверен: это поможет развитию внутреннего туризма и привлечёт гостей в регионы.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Единая лига ВТБ: 17-летний Егор Амосов подписал контракт с мадридским "Реалом"
Наука и технологии

Разработан нейроинтерфейс для восстановления речи с точностью 90%: новое слово в реабилитации
Красота и здоровье

Чернышова объяснила, как физическая активность помогает при диабете второго типа
Авто и мото

Запах бензина не всегда указывает на его качество: советы эксперта по топливу
Дом

Лучшие ткани для постели, которые дольше сохраняют белизну
Дом

Советы по сушке белого белья, чтобы оно не тускнело
Авто и мото

5 технологий из автоспорта, которые изменили серийные автомобили
Красота и здоровье

Сало: польза и вред, сколько можно есть без риска для фигуры
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru