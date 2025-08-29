Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Архыз горы
Архыз горы
© Wikimedia Commons by Alexxx1979 is licensed under Public domain
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:19

На архызском курорте построят 11 км новых трасс и две канатные дороги

В Архызе готовится к созданию новой зоны катания в 2028 году

Крупномасштабное расширение ожидает всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Согласно решениям рабочей группы под председательством заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, к 2028 году курорт получит новую зону катания с современной инфраструктурой.

Общий объем инвестиций в развитие курортной территории уже превысил 11 миллиардов рублей, что позволило создать более 3000 мест размещения туристов. В предстоящем сезоне гостей ожидает открытие новых гостиничных комплексов, а с следующего года начнется реализация ключевого этапа — строительство двух современных канатных дорог и 11 километров горнолыжных трасс в районе поселков Лунная Полина и Фестивальный.

Новые подъемники будут оснащены шестиместными креслами с увеличенной шириной сидений, системой двойных пружин для плавного хода и защитными колпаками из полиуретана. Проект, уже прошедший государственную экспертизу, предусматривает пропускную способность 2400 человек в час при перепаде высот 533,84 метра.

Подготовительные работы, включая археологические раскопки и мероприятия по сохранению растительного мира, начнутся уже в текущем году. Важно отметить, что новая застройка не затронет популярные существующие маршруты. Открытие объектов запланировано на зимний сезон 2028-2029 годов.

Архыз, расположенный в долине реки Большой Зеленчук, продолжает укреплять позиции одного из ведущих горных курортов России. В настоящее время комплекс включает две туристические деревни, 44 километра экологических троп, девять канатных дорог и байк-парк с 29-километровой трассой. В 2025 году курорт ожидает рекордные 1,2 миллиона посетителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Кисловодске стартовало беспрецедентное благоустройство дворов 23.08.2025 в 11:49

На продаже рынка заработали: муниципалитет Кисловодска направил средства на дворы

В Кисловодске дан старт масштабной программе по комплексному благоустройству прилегающих территорий к многоквартирным жилым домам. Как сообщили в городской администрации, проект не имеет аналогов по своему размаху за всю историю курортного города. Финансирование работ стало возможным благодаря средствам от продажи рынка.

Читать полностью » Патрушев заявил о большом аграрном потенциале Северо-Кавказского федерального округа 22.08.2025 в 23:34

Новые точки роста АПК: как Северный Кавказ становится драйвером аграрного производства России

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Патрушев в ходе рабочего визита в Ставропольский край заявил о значительном потенциале Северо-Кавказского федерального округа для системного наращивания показателей в агропромышленном комплексе. Задачи — увеличить объемы производства продукции АПК на 25% к 2030 году.

Читать полностью » Более 150 древних захоронений с сокровищами обнаружено при строительстве парковки в Мамисонском ущелье 22.08.2025 в 15:35

Сокровища Аббасидов: уникальные артефакты VII-IX веков найдены на месте будущего курорта в Осетии

В ходе охранно-спасательных работ на территории строящегося горнолыжного курорта в Мамисонском ущелье Северной Осетии археологи сделали значительное открытие. На участке, предназначенном для организации парковочного пространства, исследователи обнаружили обширный некрополь, насчитывающий почти полторы сотни древних захоронений.

Читать полностью » Производство Lada Azimut могут запустить на заводе в Чечне 18.08.2025 в 18:33

Новый кроссовер Lada Azimut чеченского производства

В Чеченской Республике могут начать выпуск новых моделей Lada, включая перспективный кроссовер Azimut. Об этом стало известно после визита губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева на завод "Чеченавто" в Аргуне. Федорищев заявил, что планирует обратиться к руководству АвтоВАЗа с предложением организовать на предприятии производство современных моделей марки.

Читать полностью » В Дагестане пресекли незаконное использование краснокнижных птиц для фотосессий 17.08.2025 в 22:55

Орлы в неволе: кто зарабатывает на мучениях символа Дагестана

В Дагестане участились случаи незаконного использования редких хищных птиц для коммерческих фотосессий с туристами. Во время рейда в Дербенте инспекторы Минприроды республики задержали предпринимателей, предлагавших гостям города сфотографироваться с орлами-курганниками, занесенными в Красную книгу.

Читать полностью » Ростовская область собрала 8,2 млн тонн зерна, несмотря на засуху 17.08.2025 в 22:49

Урожай вопреки стихии: как аграрии Дона спасли зерно в условиях ЧС

Ростовская область завершила уборочную кампанию, собрав 8,215 млн тонн зерна. Как сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь, этот показатель на 24,3% ниже прошлогоднего, когда валовый сбор составил 10,894 млн тонн. Сложные погодные условия серьезно повлияли на результаты сельхозработ. После весенних заморозков регион столкнулся с продолжительной засухой.

Читать полностью » На Северном Кавказе резко сократились объемы строительства частных домов 17.08.2025 в 17:23

Кавказ теряет интерес к частным домам: с чем связано такое снижение

В первые семь месяцев 2025 года Северо-Кавказский федеральный округ продемонстрировал самое значительное падение объемов индивидуального жилищного строительства в стране. По данным статистики, в регионе ввели в эксплуатацию всего 3,2 миллиона квадратных метров частного жилья, что на 43,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читать полностью » Долги агропредприятий СКФО превысили 115 млрд рублей за пять месяцев 2025 года 17.08.2025 в 13:19

Аграрный кризис на Северном Кавказе: почему долги фермеров растут, несмотря на рост рентабельности

Финансовые показатели сельзозсектора Северного Кавказа демонстрируют противоречивую динамику. По данным на конец мая 2025 года, совокупная задолженность крупных и средних агрофирм округа, специализирующихся на растениеводстве, достигла 115,3 млрд рублей. Это на 38,4% выше аналогичного периода прошлого года, когда долги не превышали 83,3 млрд рублей.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи обнаружили череп с искусственной модификацией, что меняет историю Европы
УрФО

Предложения ямальских рыбаков лягут в основу новых мер господдержки отрасли
Садоводство

Советы по хранению тыквы: просушка, температура и современные лайфхаки
Дом

Регулярная стирка одеяла 4 раза в год защищает от пыли и микробов
Наука и технологии

Исследование показывает, как викинги интегрировали арабское серебро в свою экономику в IX-X веках
Туризм

Киган-Майкл Ки назвал простые правила, которые делают поездки комфортнее
Спорт и фитнес

Эксперты советуют сочетать терапию GLP-1 с силовыми тренировками и белковым питанием
Авто и мото

Правила поведения при остановке инспектором за границей: рекомендации юриста
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru