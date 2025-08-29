На архызском курорте построят 11 км новых трасс и две канатные дороги

Крупномасштабное расширение ожидает всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз" в Карачаево-Черкесии. Согласно решениям рабочей группы под председательством заместителя министра экономического развития РФ Сергея Назарова, к 2028 году курорт получит новую зону катания с современной инфраструктурой.

Общий объем инвестиций в развитие курортной территории уже превысил 11 миллиардов рублей, что позволило создать более 3000 мест размещения туристов. В предстоящем сезоне гостей ожидает открытие новых гостиничных комплексов, а с следующего года начнется реализация ключевого этапа — строительство двух современных канатных дорог и 11 километров горнолыжных трасс в районе поселков Лунная Полина и Фестивальный.

Новые подъемники будут оснащены шестиместными креслами с увеличенной шириной сидений, системой двойных пружин для плавного хода и защитными колпаками из полиуретана. Проект, уже прошедший государственную экспертизу, предусматривает пропускную способность 2400 человек в час при перепаде высот 533,84 метра.

Подготовительные работы, включая археологические раскопки и мероприятия по сохранению растительного мира, начнутся уже в текущем году. Важно отметить, что новая застройка не затронет популярные существующие маршруты. Открытие объектов запланировано на зимний сезон 2028-2029 годов.

Архыз, расположенный в долине реки Большой Зеленчук, продолжает укреплять позиции одного из ведущих горных курортов России. В настоящее время комплекс включает две туристические деревни, 44 километра экологических троп, девять канатных дорог и байк-парк с 29-километровой трассой. В 2025 году курорт ожидает рекордные 1,2 миллиона посетителей.