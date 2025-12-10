Архипелаг услышал гул глубин: новое землетрясение напоминает о нестабильности Курильской дуги

Курильские острова вновь ощутили подземную активность: у побережья архипелага зафиксирован ощутимый толчок магнитудой 4,4. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

Параметры зафиксированного землетрясения

Специалисты станции уточнили, что эпицентр землетрясения находился в акватории, примерно в 98 километрах к востоку от Северо-Курильска. Глубина очага составила около 30 километров, что характерно для локальных сейсмических процессов, периодически возникающих в этом регионе. Толчок классифицирован как ощутимый, хотя и не достиг опасных значений.

Район Северных Курил регулярно становится зоной повышенной активности из-за расположения на стыке литосферных плит. Поэтому подобные события здесь фиксируются достаточно часто, и специальные службы продолжают мониторинг для своевременного выявления возможных изменений.

"Магнитуды: 4,4. <…> Могли ощутить в Северо-Курильске до 4 баллов", — говорится в сообщении сейсмостанции "Южно-Сахалинск".

Реакция и наблюдение специалистов

По предварительным данным, повреждений и угрозы для населения не зарегистрировано. Местные службы продолжают сбор информации о возможных откликах землетрясения в населённых пунктах, где колебания могли ощущаться сильнее всего. В подобных ситуациях ключевую роль играет оперативный анализ, позволяющий оценить необходимость дополнительных мер.

Сейсмологи отмечают, что интенсивность в пределах четырёх баллов по шкале ощущаемости относится к умеренной категории: такие толчки способны вызвать лёгкие колебания объектов, но редко приводят к серьёзным последствиям. Тем не менее наблюдение продолжается, поскольку регион остаётся одной из наиболее активных зон российского Дальнего Востока.