Сокровища Аббасидов: уникальные артефакты VII-IX веков найдены на месте будущего курорта в Осетии

В ходе охранно-спасательных работ на территории строящегося горнолыжного курорта в Мамисонском ущелье Северной Осетии археологи сделали значительное открытие. На участке, предназначенном для организации парковочного пространства, исследователи обнаружили обширный некрополь, насчитывающий почти полторы сотни древних захоронений.

Среди наиболее ценных артефактов специалисты Владикавказского научного центра РАН выделяют редкую серебряную монету — дирхем эпохи правления династии Аббасидов, чеканки конца VIII — начала IX века. Находка свидетельствует о развитых торговых связях местных народов с арабским Востоком в раннем Средневековье.

Коллекция обнаруженных предметов включает уникальные украшения различных исторических периодов. Особый интерес представляют медальоны с изображениями мифических грифонов, отражающие дохристианские традиции, а также предметы с христианской символикой — бронзовые перстни с крестами, стеклянные вставки височных подвесок и браслеты. Предварительный анализ позволяет отнести большинство находок к VII-IX векам.

Эксперты отмечают, что Мамисонское ущелье, являющееся древним транскавказским торговым маршрутом, продолжает раскрывать новые страницы истории региона, демонстрируя его богатое культурное наследие, насчитывающее более пяти тысячелетий.