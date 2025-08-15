Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Древний некрополь Херсонеса
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:36

Тайна северного некрополя: зачем древние жители Пустозерска хоронили мертвых в бересте

Археологи обнаружили уникальные "берестяные" захоронения в исчезнувшем Пустозерске

В Ненецком автономном округе на территории исчезнувшего арктического города Пустозерска сделана уникальная археологическая находка — обнаружен средневековый некрополь с необычными "берестяными" захоронениями. Открытие, уже названное сенсационным, может пролить свет на быт и традиции русского населения Крайнего Севера в XVII-XVIII веках.

Особенностью находки стало то, что многие останки были тщательно обернуты берестой, несмотря на скудность местной флоры — в этих широтах растут лишь карликовые березы. Как отмечают исследователи, размеры берестяных полотнищ указывают на то, что материал привозили издалека, что подчеркивает особый погребальный ритуал.

Захоронение, включающее около 30 могил разного возраста, было случайно обнаружено под фундаментом дома XIX века во время работ волонтерского лагеря "Пустозерск". Археологи предполагают, что это могут быть современники знаменитого протопопа Аввакума, который провел здесь 14 лет в ссылке перед казнью.

Среди находок — деревянные колоды (выдолбленные бревна вместо гробов), тонко вырезанный крест и монеты XVIII века. Удивительно хорошая сохранность зубов у большинства останков уже вызвала вопросы у антропологов.

"Это первое подобное захоронение в округе, которое может дать уникальные сведения о старообрядческом населении Нижней Печоры", — отмечает директор Музейного объединения НАО Елена Меньшакова.

Сейчас артефакты отправляются на экспертизу в Нефтеюганск. Ученым предстоит выяснить происхождение необычных погребальных традиций, а также решить вопрос о дальнейшей судьбе останков — их сохранении в музее или перезахоронении.

Пустозерск, основанный в 1499 году как форпост Московского государства, был важным центром освоения Севера до XVIII века. Сегодня это памятник истории, где продолжаются раскопки, способные открыть новые страницы русской истории.

