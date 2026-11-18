Архангельский филиал "Красная Кузница" Центра судоремонта "Звёздочка" (входит в ОСК) продолжает реализацию программы по доковому ремонту гражданского флота. В рамках текущего цикла работ на предприятии произошла смена судов на плавдоке М-32.

С стапеля плавдока был спущен на воду сухогруз "Ямал Орлан". Специалисты филиала провели восстановление наружной обшивки корпуса и выполнили окрасочные работы. Сразу после этого на место "Ямал Орлана" в ПД М-32 был поставлен сухогруз "Утренний".

Для "Утреннего" предусмотрен комплекс технических работ, включающий ремонт набора и наружной обшивки корпуса, обслуживание винто-рулевой группы и донно-забортной арматуры, а также малярные операции.

По данным пресс-службы ЦС "Звёздочка", ранее в период с 7 августа по 28 октября на мощностях филиала были успешно завершены доковые ремонты танкера "Мурманск" и ледокола "Диксон".