Балки почернели от вечного мороза: центральный рынок Архангельска разрушается температурными перепадами

В Архангельске разворачивается финал истории центрального городского рынка, который функционировал в столице Поморья более четырех десятилетий, но теперь закрывается по решению собственника. Торговый объект прекращает деятельность из-за критического износа конструкций и предписаний надзорных органов, что вызвало острую реакцию предпринимательского сообщества. Арендаторы экстренно сворачивают бизнес, пока владельцы здания и городская администрация пытаются найти баланс между требованиями безопасности и сохранением торговых мест. Ситуация осложняется тем, что в 2023 году здание было полностью приватизировано местной компанией, а независимая экспертиза выявила риски для жизни посетителей. В данный момент работа объекта продлена лишь до конца марта, чтобы обеспечить техническое перемещение продавцов на новые площадки.

Термодинамика разрушения и износ конструкций

Здание, возведенное сорок три года назад, столкнулось с необратимыми процессами деградации материалов, характерными для объектов с нарушенным тепловым контуром. Депутатская комиссия, осмотревшая помещения, зафиксировала почернение потолочных балок, что свидетельствует о глубоком поражении несущих элементов. Ситуация усугубляется хроническим отсутствием центрального отопления, система которого была разморожена еще в кризисные девяностые годы. Фактически огромный объем здания годами подвергался температурным перепадам, разрушающим структуру бетона и металла изнутри.

Единственным источником тепла для продавцов и товаров служат локальные электрообогреватели, мощности которых физически не хватает для обогрева кубатуры торгового зала. Люди вынуждены работать в верхней одежде и зимней обуви, что превращает торговый процесс в испытание на выносливость. Такое локальное отопление не спасает конструктив здания от промерзания и накопления влаги. Техническое состояние подсобок и коммуникаций также оценивается как неудовлетворительное, требующее не просто ремонта, а кардинальной замены инженерных сетей.

После полной приватизации объекта в 2023 году, когда сто процентов муниципальной доли перешло частной компании, вопрос рентабельности встал особенно остро. Рынок длительное время генерировал убытки, а необходимое капитальное обновление требует сотен миллионов рублей инвестиций. Собственник инициировал глубокое инструментальное обследование, чтобы понять, подлежит ли здание реконструкции или точка невозврата уже пройдена.

Отказ систем безопасности и горючая отделка

Определяющим фактором закрытия стало предписание МЧС, базирующееся на выявлении критических нарушений в архитектуре безопасности объекта. Проверка показала полную дисфункцию системы оповещения и управления эвакуацией: динамики молчат, линии связи не контролируются. В случае возгорания автоматика не сможет скоординировать потоки людей, что в замкнутом пространстве рынка создает предпосылки для неконтролируемой паники. Техническое обслуживание пожарной сигнализации фактически не проводилось.

Особую тревогу специалистов вызывает использование материалов, не отвечающих стандартам огнестойкости, в частности баннеров для облицовки стен. Полимерные материалы при горении выделяют токсичные соединения и способствуют мгновенному распространению пламени по вертикальным поверхностям. Дополнительным фактором риска служит неисправность внутреннего противопожарного водопровода. Отсутствие воды в системе пожаротушения делает любые попытки локализовать потенциальный очаг возгорания до приезда расчетов бессмысленными.

Власти подчеркивают, что эксплуатация объекта с таким набором дефектов невозможна по законам физики горения и нормам гражданской защиты. Риск для жизни посетителей превышает любые экономические выгоды от продолжения торговли. Предписание надзорных органов не оставляет пространства для маневра без полной остановки деятельности для устранения нарушений.

Урбанистический конфликт и логистика переезда

Предпринимательское сообщество видит в происходящем признаки классической джентрификации центра города. Торговцы подозревают, что привлекательная территория на проспекте Ломоносова, 81 будет использована под элитную жилую застройку. Администрация Архангельска, однако, опровергает наличие готового решения о сносе, указывая на отсутствие утвержденного проекта. Собственнику соседнего торгового центра действительно выдано техзадание на планировку территории, но это стандартная процедура для гармоничного развития городской среды.

Для разрешения спора стороны договорились о проведении независимой технической экспертизы, которая поставит точку в вопросе о судьбе конструктива. Власти настаивают на сохранении рыночного функционала в этой локации, независимо от будущей архитектурной концепции. Проекты планировки охватывают большие площади, но не означают автоматическую ликвидацию всех существующих капитальных строений.

Тем временем для арендаторов разработан логистический план "бесшовного" перебазирования в течение десяти дней. Начальник управления торговли Ирина Любова озвучила два варианта для размещения точек с мясом, рыбой и овощами: корпус на проспекте Новгородском, 32 и площади ТЦ "Прага". Чтобы минимизировать потери бизнеса, работу центрального рынка продлили до конца текущего месяца, дав продавцам время на организацию переезда.