Политолог Аркатов призвал прославлять подвиг командира "ЧВК Вагнера" Нагина

Талантливый командир Алексей Нагин с позывным "Терек", несомненно, заслуживает того, чтобы его подвиг навсегда остался в памяти людей, считает политолог Иван Аркатов.
России нужны новые герои, которые стоят на страже интересов своей Родины. Слишком долго страна жила населением своего прошлого, уверен Аркатов.
"России пора продвигать современные национальные символы. Сейчас мы живем наследием, историей. А по телевизору видим по большей части сюжеты о западных героях. В стране есть великие люди, только нужно больше о них рассказывать. Население должно знать о подвигах своих сограждан, которые стоят на страже интересов Родины и рискуют собственной жизнью", — пояснил политолог.
Он обратил внимание на подвиг командира "ЧВК Вагнера" Алексея Нагина, который погиб в Донбассе 20 сентября. Известно, что Нагин был ветераном военных кампаний в Чечне, Грузии, Сирии, являлся кавалером трех орденов мужества. Посмертно он был награжден званием Героя России, ДНР, ЛНР и платиновой звездой Героя "ЧВК Вагнера".
Аркатов уверен, что Нагин, наряду с другими защитниками Донбасса из "ЧВК Вагнера", достоин стать новым символом России. Политолог высоко оценил эффективность подразделения, которое успешно выполняет задачи в зоне СВО.
"Насколько я знаю, "вагнеровцы" очень хорошо себя показывают в ходе СВО. Они освобождают населенные пункты, инфраструктурные объекты. Думаю, российской частной военной компании под силу выполнить любую задачу, потому что ее бойцы отлично обучены и подготовлены", — заключил Аркатов.
Алексей Нагин вместе с бизнесменом Евгением Пригожиным является одним из авторов фильма "Лучшие в аду", премьера которого запланирована на 5 октября.
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