Олег Белов Опубликована сегодня в 22:22

Что делать, если сердце работает с перебоями: простой шаг, который может всё изменить

В России летальность от аритмий выросла на 450% — врачи рекомендуют РЧА как метод лечения

Сердечно-сосудистые заболевания остаются одной из главных причин смертности, но статистика постепенно меняется. Инфаркт миокарда встречается реже, зато летальность от аритмий выросла более чем в четыре раза — на 450%. Эти цифры звучат тревожно, но медицина не стоит на месте. Один из эффективных методов борьбы с нарушениями ритма сердца — радиочастотная абляция. Именно этот путь выбрал Марат Ахметвалеев из Кемерово.

Симптомы, которые казались пустяком
Марат, сотрудник химического предприятия, долгое время не обращал внимания на странные перебои в сердце. То учащённый ритм, то паузы, то вновь нормальная работа. Как часто бывает, он не придавал значения "мимолётным" симптомам — пока они не проявились на ЭКГ во время планового медосмотра.

Диагноз оказался серьёзным: фибрилляция предсердий. Болезнь, кстати, была у его матери — стало ясно, что речь идёт о наследственной предрасположенности.

Консервативная терапия: 5 лет на таблетках
После диагностики началось медикаментозное лечение:

  • Антикоагулянты — чтобы предотвратить тромбы и инсульты.
  • Препараты для нормализации ритма и давления.

Всё это Марат принимал дисциплинированно — на протяжении пяти лет. Симптомы не усиливались, но и улучшений не наступало. Стабильность без прогресса — так он описывает это время.

Решение, которое изменило всё
Вскоре предприятие, на котором работает Марат, организовало повторный скрининг сердечно-сосудистых заболеваний. Это стало поворотной точкой.

"Врач предложил радиочастотную катетерную абляцию. Я начал изучать информацию, читал статьи, смотрел видео — и понял, что это не страшно, как кажется", — рассказывает он.

РЧА — это малоинвазивная процедура, при которой очаг аритмии в сердце устраняется с помощью электрического тока. Всё проходит под местной анестезией, без разрезов — через проколы и катетеры.

"Я всё чувствовал, но боли не было. Главное — сохранять спокойствие и следить за ощущениями, о которых просили сообщать врачи", — вспоминает Марат.

После процедуры — чудо

"Я сразу почувствовал: сердце бьётся ровно, уверенно. Я не знал, что можно ощущать такой ритм — думал, моё "сбивчивое” сердце работает нормально", — делится он.

В стационаре Марат пробыл два дня, затем прошёл амбулаторную реабилитацию. А спустя месяц — вернулся к привычной жизни.

Без осложнений и за счёт государства

РЧА была выполнена бесплатно по ОМС
Марат продолжает принимать антикоагулянты ещё два года — препараты получает по льготной программе
Его самочувствие стабильно, ритм сердца — в норме

Новая жизнь после абляции
Сегодня Марат не просто вернулся к привычному ритму — он расширил свои границы. Начал заниматься сальсой и бачата, стал активнее, пересмотрел питание, стал внимательнее относиться к здоровью.

"Бояться не стоит. Если врач рекомендует РЧА, это может стать шагом к совершенно другой жизни. И это стоит доверия", — говорит он.

Комментарий эксперта
Кардиохирург, доктор медицинских наук Сергей Мамчур подтверждает: РЧА — это эффективный, доказанный и безопасный метод при аритмии, особенно если медикаменты не дают нужного результата.

