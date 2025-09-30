Белый дом врывается на сцену: как слова Гранде заставили чиновников отвечать

Американская певица Ариана Гранде вновь оказалась в центре политического внимания. На этот раз поводом стала её критика президента США Дональда Трампа, на которую Белый дом отреагировал довольно резко.

Спикер администрации Куш Десаи обратился к артистке напрямую, напомнив о влиянии решений Трампа на экономику страны.

"Побереги слезы, Ариана. Потому что действия президента Трампа положили конец инфляционному кризису Джо Байдена и приносят новые инвестиции на триллионы долларов", — заявил пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи.

Десаи не ограничился общими заявлениями и упомянул конкретные меры, косвенно затрагивающие саму певицу. По его словам, бывший президент подписал исполнительный указ, который позволил Федеральной торговой комиссии привлечь к ответственности Ticketmaster за обман фанатов Гранде, пришедших на её концерты.

"Он даже подписал исполнительный приказ, который, как по волшебству, проложил путь Федеральной торговой комиссии к наказанию компании Ticketmaster за то, что она обманула фанатов Арианы Гранде, пришедших на концерт. Выздоравливай скорее, Ариана!" — написал он.

Реакция Белого дома последовала после того, как 32-летняя певица поделилась в социальных сетях постом ведущего подкаста Мэтта Бернстайна. В записи подвергались критике избиратели, поддержавшие Трампа на выборах 2024 года вместо кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

