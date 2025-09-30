Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 2:49

Белый дом врывается на сцену: как слова Гранде заставили чиновников отвечать

Белый дом ответил Ариане Гранде на критику Трампа

Американская певица Ариана Гранде вновь оказалась в центре политического внимания. На этот раз поводом стала её критика президента США Дональда Трампа, на которую Белый дом отреагировал довольно резко.

Спикер администрации Куш Десаи обратился к артистке напрямую, напомнив о влиянии решений Трампа на экономику страны.

"Побереги слезы, Ариана. Потому что действия президента Трампа положили конец инфляционному кризису Джо Байдена и приносят новые инвестиции на триллионы долларов", — заявил пресс-секретарь Белого дома Куш Десаи.

Десаи не ограничился общими заявлениями и упомянул конкретные меры, косвенно затрагивающие саму певицу. По его словам, бывший президент подписал исполнительный указ, который позволил Федеральной торговой комиссии привлечь к ответственности Ticketmaster за обман фанатов Гранде, пришедших на её концерты.

"Он даже подписал исполнительный приказ, который, как по волшебству, проложил путь Федеральной торговой комиссии к наказанию компании Ticketmaster за то, что она обманула фанатов Арианы Гранде, пришедших на концерт. Выздоравливай скорее, Ариана!" — написал он.

Реакция Белого дома последовала после того, как 32-летняя певица поделилась в социальных сетях постом ведущего подкаста Мэтта Бернстайна. В записи подвергались критике избиратели, поддержавшие Трампа на выборах 2024 года вместо кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Советы шаг за шагом: как оставаться корректным в соцсетях при обсуждении политики

  1. Думать о последствиях публикации.

  2. Стараться избегать прямой критики отдельных групп.

  3. Проверять факты перед распространением информации.

  4. Использовать нейтральный тон, чтобы не провоцировать резкую реакцию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: публикация резкой критики политических фигур.
    Последствие: ответ официальных лиц или общественный резонанс.
    Альтернатива: обсуждение политических событий через аналитические посты и факты без личных выпадов.

FAQ

Как знаменитости влияют на политику через соцсети?
Публикации могут формировать общественное мнение и стимулировать дискуссии, но иногда вызывают официальные ответы.

Сколько людей видят такие публикации?
Влияние зависит от количества подписчиков и охвата поста через медиа.

Что лучше: молчать или комментировать политику?
Это зависит от целей. Молчание снижает риск конфликта, а комментарии могут усилить общественный резонанс.

Мифы и правда

  • Миф: знаменитости не могут влиять на политику.

  • Правда: их высказывания способны стимулировать обсуждение и привлекать внимание к вопросам политики и экономики.

3 интересных факта

  1. Реакция Белого дома на критику знаменитостей происходит крайне редко.

  2. Ticketmaster не первый раз подвергается разбирательствам за недобросовестную продажу билетов.

  3. Ариана Гранде активно использует социальные сети для общения с фанатами и комментирования общественных событий.

