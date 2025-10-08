Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ариана Гранде
Ариана Гранде
© commons.wikimedia.org by MTV International is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 8:08

Карма догнала Ариану Гранде: роман, начавшийся со скандала, трещит по швам

Источник DailyMail сообщил о кризисе в отношениях Арианы Гранде и Итана Слейтера

Похоже, отношения Арианы Гранде и Итана Слейтера переживают не лучший период. Источник, на который ссылается DailyMail, утверждает, что пара, начавшая роман в 2023 году, сейчас находится на грани разрыва.

Любовь, начавшаяся со скандала

Роман Арианы и Итана стал одной из самых обсуждаемых историй Голливуда. Они познакомились во время работы над мюзиклом "Злая" и вскоре начали встречаться. Ради этих отношений обе стороны сделали болезненные шаги: певица рассталась с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом после двух лет брака, а Слейтер ушёл от супруги Лилли Джей, которая недавно родила их сына.

Поначалу казалось, что пара счастлива: общие выходы на премиях, улыбки перед камерами, совместные путешествия. Но спустя год их отношения, по словам инсайдеров, заметно охладели.

Между двумя мирами

Близкие актёра отмечают, что Слейтер пытается восстановить контакт с бывшей женой ради сына. Для него семья остаётся важной частью жизни, но совмещать это с миром Арианы оказалось куда сложнее, чем казалось.

"Он любит её, но тонет в хаосе её жизни. Итан привык к размеренной сцене Бродвея, а не к аншлагам, где все кричат", — рассказал источник.

Разница в темпе жизни стала главным испытанием для пары. Пока Ариана занята гастролями, репетициями второй части "Злой" и встречами с прессой, Итан остаётся на вторых ролях — и в карьере, и в личных отношениях.

Последние совместные появления

Фанаты заметили, что в последнее время Ариана и Итан всё реже появляются вместе. Их последний совместный выход состоялся в апреле — на показе "Магазинчика ужасов". До этого их видели на "Оскаре" в марте, где они выглядели счастливыми и не скрывали нежности.

С тех пор — ни общих фото, ни комментариев. Певица активно ведёт соцсети, но избегает любых упоминаний бойфренда. Сам Итан тоже не даёт интервью о личном.

Пара под давлением

Когда отношения начинаются с громкого скандала, внимание к ним становится двойным. Каждый шаг пары разбирается в прессе, каждое отсутствие совместного фото вызывает слухи о разрыве.

Ариана, по мнению фанатов, не впервые переживает кризис на фоне карьеры: в прошлом ей приписывали напряжённые отношения с бойфрендами, когда работа выходила на первый план.

Психология отношений под прицелом

Психологи отмечают, что отношения, начавшиеся на фоне бурных перемен, часто сталкиваются с проблемой адаптации. Когда исчезает первоначальный драйв, остаются бытовые различия и давление внешнего мира.

Ариана и Итан — два человека из разных вселенных: она — глобальная поп-звезда с миллионами поклонников, он — актёр, привыкший к камерной сцене и стабильному ритму Бродвея.

А что если…

А что если пара всё же решит сделать паузу? Вероятно, Ариана вновь сосредоточится на музыке и кино, где сейчас проходит ключевой этап — выход "Злой: Часть 2". А Итан, по мнению инсайдеров, может вернуться к театральным постановкам, где чувствует себя увереннее.

Частые ошибки звёздных пар

  1. Игнорировать личные границы. Многие звёзды быстро сближаются на фоне совместных проектов, забывая о необходимости пространства.

  2. Ставить карьеру выше отношений. Когда у обоих плотный график, роман становится заложником расписания.

  3. Ожидать "идеального" партнёра. Реальность часто не совпадает с образом, созданным под светом софитов.

Как избежать таких ошибок

• Давать партнёру свободу и уважать личное пространство.
• Открыто обсуждать ожидания и тревоги.
• Поддерживать баланс между карьерой и личной жизнью.

FAQ

Как Ариана Гранде и Итан Слейтер познакомились?
Они встретились на съёмках мюзикла "Злая" в 2023 году.

Почему их отношения вызвали скандал?
Потому что оба на тот момент состояли в браке и разошлись почти одновременно.

Что ждёт Ариану дальше?
Она готовится к премьере "Злой: Часть 2" и, вероятно, к новому альбому.

Мифы и правда

Миф Правда
Ариана разрушила семью Итана Их отношения начались после того, как оба подали на развод
Слейтер бросил сцену ради певицы Он продолжает работать в театре и на телевидении
Пара рассталась На данный момент официального подтверждения разрыва нет

3 интересных факта

  1. Итан Слейтер известен по роли Спанч Боба в бродвейском мюзикле и получил за неё номинацию на "Тони".

  2. Ариана Гранде впервые выступила на Бродвее ещё подростком — в мюзикле "13".

  3. Их совместный проект "Злая" стал одним из самых ожидаемых фильмов 2025 года.

Исторический контекст

Отношения между артистами нередко рождаются на съёмочной площадке. Так было с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли после фильма "Мистер и миссис Смит". Однако блестящий старт не всегда гарантирует счастливый финал — публичность и плотный график часто становятся испытанием даже для сильных чувств.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тейлор Свифт подтвердила, что подготовка к свадьбе с Трэвисом Келси идёт полным ходом сегодня в 7:03
Невеста, которая поёт сама себе марш Мендельсона: как Тейлор Свифт превращает подготовку к свадьбе в шоу

Тейлор Свифт впервые рассказала, как проходит подготовка к её свадьбе с Трэвисом Келси, и намекнула, кто исполнит главную песню на церемонии.

Читать полностью » Киллиан Мерфи заявил, что сегодня в 6:57
"Оскар" ничего не изменил: Киллиан Мерфи шокировал признанием после триумфа

После триумфа в "Оппенгеймере" Киллиан Мерфи признался, что "Оскар" не изменил его жизнь. Почему актёр не спешит пользоваться славой — в нашем материале.

Читать полностью » Эшли Джадд сыграет мать футболиста с синдромом Дауна в фильме сегодня в 5:08
Ген победы в крови: Эшли Джадд сыграет мать, которая научила сына невозможному

Фильм "21 Down" расскажет историю семьи, сумевшей воплотить мечту сына с синдромом Дауна и доказать, что любовь и вера способны изменить всё.

Читать полностью » The Business of Fashion обновил рейтинг BoF 500 сегодня в 4:12
Мода больше не про подиум, а про власть: кто реально управляет вкусами мира по версии BoF 500

The Business of Fashion представил BoF 500 — рейтинг, который ежегодно показывает, кто диктует правила моды. В 2025 году в него вошли новые имена и неожиданные герои.

Читать полностью » Юрий Лоза раскритиковал юбилейный концерт Клавы Коки, назвав его преждевременным сегодня в 3:48
Пластик против винила: Лоза взорвался из-за юбилея Клавы Коки

Юрий Лоза раскритиковал Клаву Коку за концерт в честь 10-летия творчества. Почему певец считает, что молодым артистам рано отмечать юбилеи?

Читать полностью » Адвокат Жорин: артисты вправе требовать до 5 млн рублей за незаконные ростовые фигуры сегодня в 2:41
Звёзды вышли из рамок: как ростовые фигуры превратились в источник судебных бурь

Продажа ростовых фигур звёзд превратилась из забавы в повод для судебных разбирательств. Артисты готовы защищать свои права и требуют миллионы компенсации.

Читать полностью » Шансонье Алексей Степин умер от инфаркта на 58-м году жизни сегодня в 1:34
Последний аккорд прозвучал тихо: как Алексей Степин попрощался со сценой навсегда

Умер один из самых узнаваемых голосов русского шансона. Алексей Степин оставил за собой песни, в которых до сих пор живёт искренность и человеческое тепло.

Читать полностью » Netflix создаст реалити-шоу по мотивам настольной игры Cluedo сегодня в 0:27
Играй умом, не сердцем: как шоу от Netflix по мотивам Cluedo учит побеждать не удачей, а логикой

Netflix готовит реалити-шоу по мотивам культовой игры Cluedo — участников ждут головоломки, расследования и приз за разгадку тайны.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Советы по мотивации для тех, кто начинает тренироваться
Красота и здоровье
Фитотерапия при повышенном сахаре в крови поддерживает обмен веществ — пояснила Козлова Елена
Наука
Прорыв в трансплантологии: в Канаде испытали универсальную почку, подходящую всем пациентам
Авто и мото
С 2025 года в ЕС вводят штрафы для автопроизводителей грузовиков за превышение выбросов CO2
Спорт и фитнес
Простая тренировка утром: как зарядка улучшает самочувствие и настроение
Садоводство
Главный враг эхинацеи зимой — не холод, а переувлажнение и корневая гниль
Садоводство
Ландшафтные архитекторы напомнили: деревья нужно сажать не ближе 10 метров от дома
Дом
Эффективные идеи, как обновить интерьер с минимальными затратами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet