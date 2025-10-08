Карма догнала Ариану Гранде: роман, начавшийся со скандала, трещит по швам

Похоже, отношения Арианы Гранде и Итана Слейтера переживают не лучший период. Источник, на который ссылается DailyMail, утверждает, что пара, начавшая роман в 2023 году, сейчас находится на грани разрыва.

Любовь, начавшаяся со скандала

Роман Арианы и Итана стал одной из самых обсуждаемых историй Голливуда. Они познакомились во время работы над мюзиклом "Злая" и вскоре начали встречаться. Ради этих отношений обе стороны сделали болезненные шаги: певица рассталась с агентом по недвижимости Далтоном Гомесом после двух лет брака, а Слейтер ушёл от супруги Лилли Джей, которая недавно родила их сына.

Поначалу казалось, что пара счастлива: общие выходы на премиях, улыбки перед камерами, совместные путешествия. Но спустя год их отношения, по словам инсайдеров, заметно охладели.

Между двумя мирами

Близкие актёра отмечают, что Слейтер пытается восстановить контакт с бывшей женой ради сына. Для него семья остаётся важной частью жизни, но совмещать это с миром Арианы оказалось куда сложнее, чем казалось.

"Он любит её, но тонет в хаосе её жизни. Итан привык к размеренной сцене Бродвея, а не к аншлагам, где все кричат", — рассказал источник.

Разница в темпе жизни стала главным испытанием для пары. Пока Ариана занята гастролями, репетициями второй части "Злой" и встречами с прессой, Итан остаётся на вторых ролях — и в карьере, и в личных отношениях.

Последние совместные появления

Фанаты заметили, что в последнее время Ариана и Итан всё реже появляются вместе. Их последний совместный выход состоялся в апреле — на показе "Магазинчика ужасов". До этого их видели на "Оскаре" в марте, где они выглядели счастливыми и не скрывали нежности.

С тех пор — ни общих фото, ни комментариев. Певица активно ведёт соцсети, но избегает любых упоминаний бойфренда. Сам Итан тоже не даёт интервью о личном.

Пара под давлением

Когда отношения начинаются с громкого скандала, внимание к ним становится двойным. Каждый шаг пары разбирается в прессе, каждое отсутствие совместного фото вызывает слухи о разрыве.

Ариана, по мнению фанатов, не впервые переживает кризис на фоне карьеры: в прошлом ей приписывали напряжённые отношения с бойфрендами, когда работа выходила на первый план.

Психология отношений под прицелом

Психологи отмечают, что отношения, начавшиеся на фоне бурных перемен, часто сталкиваются с проблемой адаптации. Когда исчезает первоначальный драйв, остаются бытовые различия и давление внешнего мира.

Ариана и Итан — два человека из разных вселенных: она — глобальная поп-звезда с миллионами поклонников, он — актёр, привыкший к камерной сцене и стабильному ритму Бродвея.

А что если…

А что если пара всё же решит сделать паузу? Вероятно, Ариана вновь сосредоточится на музыке и кино, где сейчас проходит ключевой этап — выход "Злой: Часть 2". А Итан, по мнению инсайдеров, может вернуться к театральным постановкам, где чувствует себя увереннее.

Частые ошибки звёздных пар

Игнорировать личные границы. Многие звёзды быстро сближаются на фоне совместных проектов, забывая о необходимости пространства. Ставить карьеру выше отношений. Когда у обоих плотный график, роман становится заложником расписания. Ожидать "идеального" партнёра. Реальность часто не совпадает с образом, созданным под светом софитов.

Как избежать таких ошибок

• Давать партнёру свободу и уважать личное пространство.

• Открыто обсуждать ожидания и тревоги.

• Поддерживать баланс между карьерой и личной жизнью.

FAQ

Как Ариана Гранде и Итан Слейтер познакомились?

Они встретились на съёмках мюзикла "Злая" в 2023 году.

Почему их отношения вызвали скандал?

Потому что оба на тот момент состояли в браке и разошлись почти одновременно.

Что ждёт Ариану дальше?

Она готовится к премьере "Злой: Часть 2" и, вероятно, к новому альбому.

Мифы и правда

Миф Правда Ариана разрушила семью Итана Их отношения начались после того, как оба подали на развод Слейтер бросил сцену ради певицы Он продолжает работать в театре и на телевидении Пара рассталась На данный момент официального подтверждения разрыва нет

3 интересных факта

Итан Слейтер известен по роли Спанч Боба в бродвейском мюзикле и получил за неё номинацию на "Тони". Ариана Гранде впервые выступила на Бродвее ещё подростком — в мюзикле "13". Их совместный проект "Злая" стал одним из самых ожидаемых фильмов 2025 года.

Исторический контекст

Отношения между артистами нередко рождаются на съёмочной площадке. Так было с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли после фильма "Мистер и миссис Смит". Однако блестящий старт не всегда гарантирует счастливый финал — публичность и плотный график часто становятся испытанием даже для сильных чувств.