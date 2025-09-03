Между K-pop и мировой поп-иконой: кого выбрала бы Betsy для заветного дуэта

Певица Светлана Чертищева, более известная под сценическим именем Betsy, продолжает привлекать внимание к своей музыке и планам на будущее. Юная артистка прославилась благодаря хиту "Сигма бой", а теперь рассказала, с кем мечтала бы выйти на одну сцену и какие проекты готовит для слушателей.

Музыкальные предпочтения и вдохновение

Несмотря на то что Betsy пока в начале своего творческого пути, она уже формирует собственные вкусы и ориентиры в индустрии. Артистка призналась, что ей близка корейская поп-музыка. При этом девушка подчеркнула, что не считает себя фанаткой до фанатизма, но с удовольствием следит за творчеством отдельных исполнителей.

"Вообще я люблю кей-поп, но не являюсь каким-то диким фанатом. Мне очень нравится Lisa. Также мне нравится творчество Black Pink, зашла их последняя песня Jump. Также слушаю парочку песен BTS", — сказала певица Betsy.

Такой круг интересов говорит о том, что артистка ищет вдохновение в самых разных жанрах, стараясь не замыкаться на одном направлении. По её словам, она внимательно относится к современным тенденциям и не исключает сотрудничества с азиатскими музыкантами.

Секретные проекты и новые релизы

Betsy старается сохранять интригу вокруг своей музыки и не раскрывает деталей до релиза. Когда журналисты поинтересовались её готовностью записать совместный трек с кей-поп-группой YOUNG POSSE, певица дала осторожный ответ.

"Вообще до релиза я никогда не раскрываю, как будет звучать наша песня, как бы она называлась и какая будет идея, поэтому пока что это все у нас в секрете", — отметила артистка.

Тем не менее певица призналась, что сейчас готовит сильный хит, который, по её мнению, способен превзойти популярность "Сигма боя".

Фит мечты — с мировой звездой

Говоря о коллаборациях, Betsy поделилась своим заветным желанием. Несмотря на интерес к кей-попу, её "фитом мечты" остаётся работа с певицей мирового масштаба.

"А фит мечты — я бы нереально хотела записать песню с Арианой Гранде", — призналась Betsy.

Подобное сотрудничество стало бы серьёзным шагом в карьере молодой артистки, ведь Ариана Гранде — обладательница "Грэмми" и одна из самых популярных исполнительниц на мировой сцене. Для Betsy это не только личная мечта, но и возможность заявить о себе на глобальном уровне.

Учёба и творчество: как всё совмещать

Несмотря на стремительно растущую популярность, певица остаётся школьницей. Она обучается на удалёнке, что помогает совмещать музыку с учёбой. Артистка откровенно рассказала, что дистанционный формат оказался для неё удобным решением.

"На самом деле для меня это намного легче, чем в 7:20 утра вставать в школу. Я просыпаюсь за 20 минут до урока, умываюсь, завтракаю и спокойненько все слушаю", — сказала певица Betsy.

Она подчеркнула, что дистанционное образование избавило её от необходимости носить тяжёлый рюкзак и тратить время на дорогу. При этом певица призналась, что из минусов — меньше общения с одноклассниками, однако плюсы явно перевешивают.