Хотела проститься с микрофоном: как "Злая" вернула Ариану Гранде к жизни и сцене

Ариана Гранде призналась, что всерьёз подумывала уйти из музыки. Ещё до начала съёмок мюзикла "Злая" артистка ощущала внутреннее выгорание и решила, что её карьера певицы подошла к концу. Однако участие в экранизации известной бродвейской постановки стало для неё поворотным моментом, подарившим новое вдохновение.

Когда актрису пригласили на роль Глинды, она уехала в Лондон, чтобы полностью погрузиться в подготовку к фильму. Тогда Гранде была уверена, что это станет её последним крупным проектом. Позже в подкасте Shut Up Evan она откровенно призналась:

"Когда я уезжала в Лондон, я не думала, что когда-нибудь снова запишу альбом. Это был мой секрет, но я не думала раскрывать его", — отметила певица Ариана Гранде.

Именно работа над "Злой" помогла ей заново открыть себя. Перевоплощение в оптимистичную и уверенную Глинду стало своеобразной терапией.

"У неё была связь со своим внутренним миром, которую, как мне кажется, я отчасти утратила из-за травмы", — поделилась артистка Ариана Гранде.

Возвращение вдохновения

После съёмок Гранде почувствовала, что снова готова писать музыку. Она вернулась в студию, где начала создавать новый материал. Так появился альбом Eternal Sunshine, в котором артистка отразила свои эмоции, жизненные перемены и личные открытия. Пластинка стала символом её возвращения и обновления — не только профессионального, но и внутреннего.

Музыкальные критики отметили, что Eternal Sunshine отличается зрелым звучанием и эмоциональной глубиной. Гранде экспериментирует с интонациями и стилями, соединяя R&B, соул и элементы синти-попа. В песнях прослеживается лёгкая меланхолия, но при этом чувствуется уверенность человека, прошедшего сложный этап и нашедшего себя заново.

Новый этап карьеры

Теперь певица планирует масштабный мировой тур в поддержку альбома. Он станет первым крупным туром за последние годы. При этом Гранде честно признаётся, что после завершения гастролей намерена вновь взять паузу. По её словам, важно оставлять время на личное развитие, отдых и вдохновение.

Помимо музыкальных планов, Гранде активно развивает актёрскую карьеру. После выхода первой части "Злой" она готовится к релизу продолжения — вторая часть мюзикла должна выйти в 2025 году. Кроме того, певица примет участие в четвёртом фильме из серии "Знакомство с родителями", а также озвучит персонажа в анимационной экранизации книги Доктора Сьюза "Места, куда ты пойдёшь".

А что если Ариана действительно ушла бы из музыки?

Представить музыкальную индустрию без Гранде сложно. Её вокал, диапазон и узнаваемая манера исполнения стали частью современной поп-культуры. Однако артистка не скрывает, что успех часто сопровождается эмоциональными издержками: постоянный контроль со стороны прессы, давление фанатов, творческая усталость. Для многих звёзд осознанная пауза становится спасением, а не слабостью.

Если бы Гранде действительно ушла из музыки, её карьера, вероятно, развивалась бы в кино. Её актёрский талант проявился ещё в подростковом возрасте — в сериале Victorious на Nickelodeon. Но именно "Злая" доказала, что она способна на более сложные и глубокие роли.

Интересные факты о "Злой" и Гранде

Для роли Глинды певица брала дополнительные уроки вокала, чтобы адаптироваться под театральный стиль исполнения. Во время съёмок она не пользовалась парфюмом и ярким макияжем, чтобы не нарушать атмосферу персонажа. После окончания съёмок Гранде оставила себе один из реквизитных аксессуаров — золотую брошь Глинды, ставшую её талисманом.

Мифы и правда

Миф 1: Ариана Гранде перестала писать песни.

Правда: она просто взяла паузу, чтобы восстановиться эмоционально, и вернулась с новым альбомом.

Миф 2: съёмки в мюзикле отвлекли её от музыки.

Правда: наоборот, именно кино вдохновило певицу вернуться к творчеству.

Миф 3: Гранде планирует окончательно уйти из шоу-бизнеса.

Правда: артистка лишь хочет сделать акцент на выборе проектов, приносящих радость и смысл.

FAQ

Какой жанр у альбома Eternal Sunshine?

Он объединяет элементы попа, R&B и синти-звучания, с акцентом на атмосферу и эмоции.

Когда выйдет вторая часть "Злой"?

Фильм выйдет 21 ноября 2025 года в мировой прокат.

Почему Гранде решила взять паузу после тура?

Артистка считает, что каждому творческому человеку важно время для отдыха и внутреннего восстановления.

Что за мультфильм "Места, куда ты пойдёшь"?

Это экранизация знаменитой книги Доктора Сьюза, где Гранде озвучит главную героиню. Ленту выпустят 17 марта 2028 года.