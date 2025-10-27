Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Ариана Гранде
Ариана Гранде
© commons.wikimedia.org by Emma is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована вчера в 23:32

Хотела проститься с микрофоном: как "Злая" вернула Ариану Гранде к жизни и сцене

Ариана Гранде призналась, что подумывала завершить музыкальную карьеру до выхода "Злой"

Ариана Гранде призналась, что всерьёз подумывала уйти из музыки. Ещё до начала съёмок мюзикла "Злая" артистка ощущала внутреннее выгорание и решила, что её карьера певицы подошла к концу. Однако участие в экранизации известной бродвейской постановки стало для неё поворотным моментом, подарившим новое вдохновение.

Когда актрису пригласили на роль Глинды, она уехала в Лондон, чтобы полностью погрузиться в подготовку к фильму. Тогда Гранде была уверена, что это станет её последним крупным проектом. Позже в подкасте Shut Up Evan она откровенно призналась:

"Когда я уезжала в Лондон, я не думала, что когда-нибудь снова запишу альбом. Это был мой секрет, но я не думала раскрывать его", — отметила певица Ариана Гранде.

Именно работа над "Злой" помогла ей заново открыть себя. Перевоплощение в оптимистичную и уверенную Глинду стало своеобразной терапией.

"У неё была связь со своим внутренним миром, которую, как мне кажется, я отчасти утратила из-за травмы", — поделилась артистка Ариана Гранде.

Возвращение вдохновения

После съёмок Гранде почувствовала, что снова готова писать музыку. Она вернулась в студию, где начала создавать новый материал. Так появился альбом Eternal Sunshine, в котором артистка отразила свои эмоции, жизненные перемены и личные открытия. Пластинка стала символом её возвращения и обновления — не только профессионального, но и внутреннего.

Музыкальные критики отметили, что Eternal Sunshine отличается зрелым звучанием и эмоциональной глубиной. Гранде экспериментирует с интонациями и стилями, соединяя R&B, соул и элементы синти-попа. В песнях прослеживается лёгкая меланхолия, но при этом чувствуется уверенность человека, прошедшего сложный этап и нашедшего себя заново.

Новый этап карьеры

Теперь певица планирует масштабный мировой тур в поддержку альбома. Он станет первым крупным туром за последние годы. При этом Гранде честно признаётся, что после завершения гастролей намерена вновь взять паузу. По её словам, важно оставлять время на личное развитие, отдых и вдохновение.

Помимо музыкальных планов, Гранде активно развивает актёрскую карьеру. После выхода первой части "Злой" она готовится к релизу продолжения — вторая часть мюзикла должна выйти в 2025 году. Кроме того, певица примет участие в четвёртом фильме из серии "Знакомство с родителями", а также озвучит персонажа в анимационной экранизации книги Доктора Сьюза "Места, куда ты пойдёшь".

А что если Ариана действительно ушла бы из музыки?

Представить музыкальную индустрию без Гранде сложно. Её вокал, диапазон и узнаваемая манера исполнения стали частью современной поп-культуры. Однако артистка не скрывает, что успех часто сопровождается эмоциональными издержками: постоянный контроль со стороны прессы, давление фанатов, творческая усталость. Для многих звёзд осознанная пауза становится спасением, а не слабостью.

Если бы Гранде действительно ушла из музыки, её карьера, вероятно, развивалась бы в кино. Её актёрский талант проявился ещё в подростковом возрасте — в сериале Victorious на Nickelodeon. Но именно "Злая" доказала, что она способна на более сложные и глубокие роли.

Интересные факты о "Злой" и Гранде

  1. Для роли Глинды певица брала дополнительные уроки вокала, чтобы адаптироваться под театральный стиль исполнения.

  2. Во время съёмок она не пользовалась парфюмом и ярким макияжем, чтобы не нарушать атмосферу персонажа.

  3. После окончания съёмок Гранде оставила себе один из реквизитных аксессуаров — золотую брошь Глинды, ставшую её талисманом.

Мифы и правда

Миф 1: Ариана Гранде перестала писать песни.
Правда: она просто взяла паузу, чтобы восстановиться эмоционально, и вернулась с новым альбомом.

Миф 2: съёмки в мюзикле отвлекли её от музыки.
Правда: наоборот, именно кино вдохновило певицу вернуться к творчеству.

Миф 3: Гранде планирует окончательно уйти из шоу-бизнеса.
Правда: артистка лишь хочет сделать акцент на выборе проектов, приносящих радость и смысл.

FAQ

Какой жанр у альбома Eternal Sunshine?
Он объединяет элементы попа, R&B и синти-звучания, с акцентом на атмосферу и эмоции.

Когда выйдет вторая часть "Злой"?
Фильм выйдет 21 ноября 2025 года в мировой прокат.

Почему Гранде решила взять паузу после тура?
Артистка считает, что каждому творческому человеку важно время для отдыха и внутреннего восстановления.

Что за мультфильм "Места, куда ты пойдёшь"?
Это экранизация знаменитой книги Доктора Сьюза, где Гранде озвучит главную героиню. Ленту выпустят 17 марта 2028 года.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Daily Mail: близкие Бритни Спирс обсуждают возможность возвращения опеки над певицей сегодня в 0:15
Свободна, но не спокойна: Бритни Спирс вновь заставила семью схватиться за голову

Семья Бритни Спирс обеспокоена её поведением и вновь обсуждает возможность опеки. Что происходит с певицей и почему прошлое возвращается?

Читать полностью » Айла Фишер призналась, что была в шоке от развода Николь Кидман и Кита Урбана вчера в 14:39
Голливуд треснул по шву: Айла Фишер не сдержала эмоций после развода Николь Кидман и Кита Урбана

Айла Фишер рассказала, что была шокирована разводом Николь Кидман и Кита Урбана — и поделилась собственными переживаниями после 23 лет брака.

Читать полностью » Меган Фокс и Machine Gun Kelly вновь сблизились после расставания — People вчера в 13:18
Без обложек и клятв: что удержало Меган Фокс рядом с тем, от кого она бежала

После громкого расставания Меган Фокс и Machine Gun Kelly вновь проводят время вместе. Что их сблизило — чувства или родительские обязанности?

Читать полностью » Джордж Клуни рассказал, что Фрэнк Синатра наорал на него в начале карьеры вчера в 12:02
Когда бог сцены теряет терпение: что сказал Синатра юному Клуни

Джордж Клуни вспомнил, как Фрэнк Синатра однажды сделал ему выговор. Этот случай стал для актера уроком, который повлиял на всю его карьеру.

Читать полностью » Кира Найтли ввела дома запрет на смартфоны и соцсети для защиты детей от интернет-зависимости вчера в 11:12
Цифровой хаос под запретом: почему Кира Найтли не подпускает детей к соцсетям

Кира Найтли установила строгие правила для дочерей — никаких соцсетей и гаджетов без присмотра. Почему актриса так боится интернета?

Читать полностью » Ким Кардашьян поддержала дочь Норт Уэст после критики за внешний вид вчера в 10:06
Шторм в сети — а Ким танцует: как Кардашьян ответила хейтерам после выходки дочери

Ким Кардашьян спокойно отреагировала на татуировки и пирсинг дочери Норт, объяснив, почему не видит в этом проблемы и как старается поддерживать её самовыражение.

Читать полностью » Энтони Хопкинс признался, что отказался от алкоголя после опасной поездки за рулём вчера в 9:00
Он услышал голос изнутри: Хопкинс рассказал, как алкоголь чуть не убил его раньше славы

Энтони Хопкинс рассказал, как один вечер чуть не стоил ему жизни и как внутренний голос помог начать всё заново — уже без алкоголя.

Читать полностью » Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной карьеры спустя 25 лет после дебюта вчера в 8:51
Публика не простила килограммы: как фигура лишил Нелли Фуртадо сцены

Нелли Фуртадо завершает концертную карьеру, устав от давления и критики. Что стоит за этим решением и почему её поступок может стать важным сигналом для всей индустрии?

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Педиатр Рабият Зайниддинова рассказала, как распознать менингококковую инфекцию у детей
Авто и мото
General Motors отзывает 23 тысячи электрокроссоверов из-за дефекта шин Continental
Туризм
Специалисты: неправильная подушка вызывает боли в шее и нарушает сон
Дом
Аспирин и уксус признаны безопасным способом удаления засоров в раковине
Туризм
Trenitalia: маршрут Милан — Тирано признан самым живописным в Италии
Еда
Куриное филе в сметанном соусе сохраняет сочность при правильном приготовлении
Питомцы
Ветеринар: короткошёрстные собаки мёрзнут уже при -5 градусах
Еда
Итальянские кулинары раскрыли секреты пиццы "Четыре сезона" и её символику
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet