Из Артемовска вывозят архивы госучреждений. Об этом пишут украинские СМИ.

По словам корреспондента "Страна.ua", из Артемовска вывозят архивы госучреждений. При этом не уточняется, кто именно занимается эвакуацией бумаг.

Издание публикует кадры, на которых видно, как документы из городского управления образования грузят в микроавтобус. Их перебрасывают через разбитое окно и складывают в автомобиль.