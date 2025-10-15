Тайны древнего города раскрыты: археологи нашли идол, который хранил секреты Урарту 2500 лет

Совместная армяно-польская археологическая миссия совершила открытия, способные изменить представление о повседневной и духовной жизни древнего населения Южного Кавказа. Второй сезон раскопок на холме Сурб Давти Блур, где располагался укреплённый город Аргиштихинили - один из ключевых центров царства Урарту, принёс находки, поражающие масштабом и сохранностью: идолоподобную каменную фигуру и некрополь кремации, крупнейший из найденных на территории Армении.

Город, скрытый в холмах

Аргиштихинили, основанный в VIII веке до н. э., был важным административным и культовым центром Урарту. Современные исследования, проводимые под руководством Матеуша Искры (Польский центр средиземноморской археологии Варшавского университета, PCMA UW) и доктора Асмик Симонян (Институт археологии и этнографии НАН Армении), сосредоточились на холме Сурб Давти Блур — одной из двух возвышенностей, где находилась древняя цитадель.

Раскопки выявили не только сложную городскую планировку с домами площадью до 400 м², но и следы развитой социальной стратификации. Эти массивные здания, вероятно, принадлежали знати или жреческим семействам.

"Степень сохранности этих построек поразительна. Полы, выложенные каменными плитами и кирпичом, остались практически нетронутыми, что для памятников такого возраста — редкость", — отметил Матеуш Искра.

Дом, в котором время остановилось

В одном из зданий археологи нашли помещение, напоминающее древний склад или кладовую. В пол были вмурованы крупные сосуды для хранения зерна и провизии, оставшиеся на своём месте более 2,5 тысяч лет. Но настоящая сенсация ожидала исследователей в соседней комнате.

"Мы обнаружили камень с высеченными человеческими чертами, прислонённый к стене каменного ящика. Это была идолоподобная фигурка — находка, сохранившаяся в своём изначальном положении", — рассказал Искра.

Каменный идол из туфа

Фигурка высотой около 50 см вырезана из вулканического туфа. Её облик лаконичен, но выразителен: вытянутое лицо, чёткие брови, близко посаженные глаза и тонкие губы. По мнению исследователей, подобные идолы встречаются на ряде памятников по всей Армении и могли быть связаны с культом предков или божеств плодородия.

Учёные планируют провести химический анализ содержимого каменного ящика, рядом с которым стояла фигура. Если в нём обнаружат следы органических веществ или благовоний, это подтвердит культовое назначение находки.

Характеристика Описание Материал Вулканический туф Высота ≈ 0,5 м Особенности Схематичное человеческое лицо Возможное назначение Культ предков, оберег, символ плодородия

Некрополь урн: голоса из пепла

Не менее значимым достижением сезона стало открытие обширного кремационного некрополя - десятков захоронений, где прах умерших помещён в керамические урны. Рядом с ними археологи находили погребальные предметы - украшения, сосуды и орудия труда.

"Это, вероятно, крупнейшее и лучше всего сохранившееся кладбище кремации в Армении. Оно даёт уникальную возможность понять погребальные обычаи и духовные представления жителей региона", — подчеркнула Асмик Симонян, специалист по биоархеологии.

По предварительным данным, захоронения относятся к концу VII — VI вв. до н. э., времени, когда Урарту переживало глубокий кризис. Некрополь демонстрирует, что традиция кремации, ранее считавшаяся редкой на Южном Кавказе, имела гораздо более широкое распространение.

Повседневность и вера

Совокупность находок показывает, что жители Аргиштихинили жили в социально организованном и культурно богатом обществе. Жилища с чёткой планировкой и складскими помещениями свидетельствуют о высоком уровне хозяйственной организации, а идол и урновые захоронения — о глубоких религиозных представлениях и почитании предков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: считать, что в постурартский период Южный Кавказ находился в культурном упадке.

Последствие: недооценка локальных традиций и их вклада в формирование позднеантичной культуры региона.

Альтернатива: рассматривать урартское наследие как плавный переход от централизованного государства к самостоятельным городским сообществам с развитой духовной культурой.

Что дальше

Следующий этап работ начнётся весной 2026 года и будет финансироваться Национальным научным центром Польши. Новый проект сосредоточится на анализе социальных и экономических изменений в Аргиштихинили после падения центральной власти Урарту. Учёные намерены исследовать, как жители адаптировались к политическим переменам и какие формы религиозной жизни возникли в этот переходный период.

"Мы стоим на пороге понимания того, как урартская цивилизация трансформировалась, не исчезнув, а переродившись в новой культурной среде", — отметил Искра.

Плюсы и минусы открытия

Плюсы Минусы Уникальная сохранность артефактов Необходима консервация для защиты находок Новые данные о религиозных практиках Урарту Ограниченные лабораторные возможности на месте Вклад в археологию Южного Кавказа Долгосрочные сроки обработки материалов

Интересные факты

Аргиштихинили был основан царём Аргишти I, который также построил знаменитый Эребуни - предшественник современного Еревана. В урартских текстах город упоминается как центр виноделия и ремёсел. Вулканический туф, из которого сделан идол, использовался в армянском зодчестве на протяжении тысячелетий — от Урарту до наших дней.

Исторический контекст

После падения Урарту в VII веке до н. э. на Южном Кавказе начался период культурной реконфигурации. Города вроде Аргиштихинили стали своеобразными мостами между исчезающей державой и новыми обществами, возникшими на её руинах. Находки 2024-2025 годов на холме Сурб Давти Блур позволяют увидеть этот процесс "вживую" — через вещи, символы и пепел тех, кто жил здесь более 2,5 тысяч лет назад.