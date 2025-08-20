Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
паук-оса
паук-оса
© ru.wikipedia.org by Anaxibia is licensed under free more info
Главная / Южный федеральный округ
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 23:15

Жёлто-чёрное чудо Крыма: почему не стоит убегать от паука-осы

КФУ: укус паука-осы в Крыму сравним с укусом обычной осы

Жители Крыма всё чаще делятся в соцсетях фотографиями необычного паука с яркой чёрно-жёлтой окраской. Речь идёт о пауке-осе (Argiope bruennichi), одного из самых заметных представителей фауны полуострова.

Где он обитает

По словам ассистента кафедры зоологии и аквакультуры КФУ им. В. И. Вернадского Ивана Валюха, ареал паука-осы огромен — от Скандинавии до Индии и от Канарских островов до Китая.

На территории Крыма его можно встретить:

  • в степных районах - здесь для него оптимальные условия, много открытых пространств;

  • в предгорных зонах - но только на открытых местах, где много солнечного света.

Причина проста: насекомые, которыми питается паук, тянутся к определённым растениям. Оказываясь рядом, они попадают в его сети.

Насколько он опасен

Несмотря на яркую и "осиную" окраску, паук не представляет серьёзной угрозы для человека.

  • Укус паука-осы по последствиям сравним с укусом обычной осы.

  • Возможны покраснение, зуд и лёгкий отёк.

  • Опасность возникает только у людей, склонных к аллергическим реакциям.

Зачем его бояться не стоит

Паук-оса играет полезную роль в экосистеме: он регулирует численность насекомых, включая вредителей сельского хозяйства. Поэтому при встрече с ним лучше не паниковать и не уничтожать — достаточно обойти стороной.

Итог: встретить паука-осу в Крыму можно в степях и на солнечных открытых полянах предгорий. Для человека он практически безопасен, а вот для насекомых — грозный хищник.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Холодный фронт принесёт кратковременные дожди в Крым в субботу 18.08.2025 в 20:01

Днём +31 и ни облачка: крымское лето идёт на рекорд

Гидрометцентр Крыма называет жару под антициклон в регионе и прогнозирует кратковременные дожди в выходные. Как изменится погода в Крыму на неделе?

Читать полностью » В Крыму летом ощущается неравномерное распределение питьевой воды 18.08.2025 в 18:51

Засуха возвращается: Симферопольское водохранилище уже на половине

В Крыму вновь обострилась проблема с водоснабжением. Узнайте, как это связано с дефицитом осадков и чем обеспокоены специалисты.

Читать полностью » МВД Крыма предупредило о росте мошенничества в социальных сетях 18.08.2025 в 17:41

Клик — и ты в западне: как фишинговые ссылки в соцсетях крадут ваши деньги – инструкция по выживанию

Социальные сети кишат мошенниками! Узнайте, как они используют личную информацию для обмана и как защитить себя. 4 простых правила от МВД помогут избежать кражи данных и финансовых потерь.

Читать полностью » Очередь на Крымском мосту превысила 1800 автомобилей 17.08.2025 в 17:45

Пробка на границе полуострова: когда проедут 2000 машин

17 августа на подъездах к Крымскому мосту образовалась масштабная автомобильная пробка, превысившая 1800 транспортных средств. По данным оперативного мониторинга, к 15:00 со стороны Таманского полуострова скопилось 1108 машин, а с керченской стороны ожидали проезда еще 715 автомобилей. Время ожидания оставляет около трех часов.

Читать полностью » Африканская жара возвращается в Краснодарский край: прогноз с 17 августа 17.08.2025 в 17:23

Аномальная жара врывается на Кубань: как пережить +37°C без последствий

Жителей и гостей Краснодарского края предупреждают о надвигающейся аномальной жаре! Температура воздуха достигнет +37°C.

Читать полностью » Трагедия в Крыму: двое туристов утонули в море во время ночного купания 17.08.2025 в 15:52

Трагедия в Ялте: море забрало две жизни — роковая беспечность на южном берегу

В Ялте трагически погибли двое туристов из-за купания в нетрезвом виде в шторм. МЧС предупреждает об опасностях купания ночью и в нетрезвом виде.

Читать полностью » Михаил Развожаев сообщил о временных отключениях мобильного интернета в Севастополе 17.08.2025 в 14:49

В Крыму отключают мобильный интернет: что это значит для жителей и туристов

В Крыму участились атаки, власти ограничили мобильный интернет! Туристам советуют: сообщите близким, запаситесь наличными, скачайте оффлайн карты.

Читать полностью » Пять человек пострадали при опрокидывании туристического УАЗа на горной дороге в Сочи 17.08.2025 в 13:38

Экскурсия с риском для жизни: почему УАЗ с туристами перевернулся на горной дороге

В воскресное утро 17 августа на горной дороге в районе поселка Красная Воля ( Сочи) произошло серьезное ДТП с участием туристического транспорта. По предварительным данным, водитель УАЗа не справился с управлением, в результате чего автомобиль опрокинулся на бок. В результате инцидента пострадали пять человек: сам водитель и четыре женщины-пассажира.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Учёные обнаружили новый метод борьбы с мышечной атрофией
Садоводство

Простые способы автополива: бутылка, капельница, шланг и канистра
Дом

Зубная паста и аммиак помогают сделать царапины на плите менее заметными
Авто и мото

Инспекторы ГАИ требуют документы: что необходимо показывать водителям
Спорт и фитнес

Врач-эндокринолог объяснила, почему мониторинг сахара полезен и без диабета
Еда

Диетолог назвала признаки испорченного кваса и возможные последствия его употребления
Туризм

Тревел-блогер: итальянские визовые центры в регионах России работают с разной скоростью
Авто и мото

Автомобили с автоматической коробкой: как избежать ошибок при вождении, по данным автоэкспертов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru