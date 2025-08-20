Жёлто-чёрное чудо Крыма: почему не стоит убегать от паука-осы

Жители Крыма всё чаще делятся в соцсетях фотографиями необычного паука с яркой чёрно-жёлтой окраской. Речь идёт о пауке-осе (Argiope bruennichi), одного из самых заметных представителей фауны полуострова.

Где он обитает

По словам ассистента кафедры зоологии и аквакультуры КФУ им. В. И. Вернадского Ивана Валюха, ареал паука-осы огромен — от Скандинавии до Индии и от Канарских островов до Китая.

На территории Крыма его можно встретить:

в степных районах - здесь для него оптимальные условия, много открытых пространств;

в предгорных зонах - но только на открытых местах, где много солнечного света.

Причина проста: насекомые, которыми питается паук, тянутся к определённым растениям. Оказываясь рядом, они попадают в его сети.

Насколько он опасен

Несмотря на яркую и "осиную" окраску, паук не представляет серьёзной угрозы для человека.

Укус паука-осы по последствиям сравним с укусом обычной осы.

Возможны покраснение, зуд и лёгкий отёк.

Опасность возникает только у людей, склонных к аллергическим реакциям.

Зачем его бояться не стоит

Паук-оса играет полезную роль в экосистеме: он регулирует численность насекомых, включая вредителей сельского хозяйства. Поэтому при встрече с ним лучше не паниковать и не уничтожать — достаточно обойти стороной.

Итог: встретить паука-осу в Крыму можно в степях и на солнечных открытых полянах предгорий. Для человека он практически безопасен, а вот для насекомых — грозный хищник.