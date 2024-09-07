Аргентина попросила МУС выдать ордер на арест Мадуро

Столица Аргентина запросила у прокурора МУС выдать ордер, чтобы арестовать главу Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро. Об этом информирует МИД Аргентины.

Министерство аргентинского правительства, которое является куратором международных отношений страны, сообщило, что из-за усугубления ситуации в государстве в северной части Южной Америки после 28 июля и осуществления новых действий, которые можно представлять как преступные деяния против жизни, носящих массовый характер, Аргентинская Республика просит выдать орден, чтоб арестовать президента Боливарианской Республики Венесуэла.

Помимо главы Венесуэлы государство не устраивают и некоторые её сотрудники правительства. Аргентина просит произвести арест и в их отношении.

Недовольство некоторых стран, в частности Аргентины, началось относительно недавно. 28 июля в Венесуэле состоялись выборы, на которых пост главы получил Николас Мадуро. После этого в Венесуэле начались массовые публичные выражения несогласия.

Фото: website President of the Russian Federation / Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)