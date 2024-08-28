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В Аргентине с 2 сентября снижен налог на импорт товаров на 10%
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Аргентина снижает налог на импорт товаров с 17,5% до 7,5% с 2 сентября

В Аргентине с 2 сентября снижен налог на импорт товаров на 10%

В Аргентине с 2 сентября будет снижен на 10% налог на импорт товаров, который был ранее увеличен этим же правительством в январе. Об этом сообщил министр экономики Луис Капуто. По его словам, ставка национального налога на импорт снизится с 17,5% до 7,5%, как и обещалось.

Этот налог, известный как PAIS, был увеличен в начале года с целью пополнения бюджета и уменьшения дефицита. Однако уже тогда утверждалось, что данная мера способствовала росту цен на импортируемые товары.

По информации телеканала TN, новое решение о снижении налога может негативно отразиться на доходах государственного бюджета, который в первой половине текущего года значительно улучшил свои показатели именно благодаря поступлениям от налога PAIS. Кроме того, такая мера может негативно сказаться на резерву аргентинского Центробанка, поскольку импортеры будут активнее закупать валюту для увеличения объемов более дешевого импорта.

Фото: commons.wikimedia.org/Pablo Avila (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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