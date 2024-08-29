В Аргентине сообщили, что многие недовольны политикой Милея

Большое количество жителей Аргентины неудовлетворены политикой действующего аргентинского лидера Хавьера Милея, у которого очень маленькие шансы снова избраться на эту должность. Об этом сообщил РИА Новости мэр аргентинского города Ландета Хуан Доминго Браво.
Не так давно аргентинский политический и государственный деятель Хавьер Милей сообщил о своих планах поставить Аргентинскую Республику на ноги и вновь избраться на свой текущий пост через три года, информировали аргентинские средства массовой информации.
Хуан Доминго Браво акцентировал внимание на том, что действующий аргентинский лидер, которого выбрали граждане в надежде на перемены, не поменял ситуацию в государстве. Более того, по словам мэра Ладета, политика Хавьера Милея плохо влияет на рабочий класс и промышленность страны. Кроме того, он предположил, что на следующей процедуре избрания нового президента он вполне может не одержать победу. Он добавил, что если нынешний глава Аргентинской Республики продолжит вести свою политику, то в скором времени от его популярности ничего не останется. Хоть однажды его и выбрали в качестве главы страны, на сегодняшний день большому количеству аргентинцев не нравится проводимая им политика.
Фото: Flickr / Vox España (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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