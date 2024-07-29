Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль назвал безответственной обманщицей свою коллегу из Аргентины Диану Мондино по причине её заявлений о процедуре избрания нового главы государства Венесуэлы. Об этом он поделился в социальных сетях, информирует РИА Новости.
В прошедшее воскресенье состоялись выборы нового главы Боливарианской Республики Венесуэла. Сообщается, что в основном главными соперниками стали нынешний лидер Николас Мадуро и оппозиционный политик, дипломат и политолог Эдмундо Гонсалес.
Аргентинский либертарианский экономист Диана Мондино настоятельно посоветовала в социальных сетях действующему главе Венесуэлы признать то, что он проиграл на выборах. Она добавила, что разница в голосах против чавистов невероятно большая.
Венесуэльский государственный деятель Иван Хиль, в свою очередь, назвал свою коллегу из Аргентины в новом посте в социальных сетях обманщицей, добавив ещё, что она безответственная. По его словам, Диана Мондина нарушает права человека. Он также заявил, что аргентинский народ будет судить её. Иван Хиль утверждает, что венесуэльский народ торжествует. В Венесуэле ни за что не будут находиться у власти такие же неадекватные, как действующий глава Аргентины, написал министр иностранных дел Венесуэлы.
Фото: OsmanFernandez (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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