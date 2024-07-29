В столице и крупнейшем городе Венесуэлы полагают, что существует угроза проникновения в её посольство в Буэнос-Айресе, где состоялась процедура избрания нового главы Венесуэлы, со стороны властей Аргентины. Об этом информировал в социальных сетях заместитель главы венесуэльского МИД Рандер Пенья Рамирес.
Заместитель главы Министерства иностранных дел Венесуэлы обвинил аргентинского политического деятеля, нынешнего лидера Аргентины Хавьера Милея в угрозе проникновения в венесуэльское посольство в Аргентине. Он также сообщил, что на него была возложена ответственность за физическую неприкосновенность их персона дипломатического представительства. Рандер Пенья Рамирес добавил, что они не станут игнорировать возможную опасность.
Ранее экс-кандидат в президенты Аргентины Патрисия Буллрич выложила в социальные сети фотографию, на которой она стояла среди людей. Аргентинский политик написала под фото, что они пребывают у венесуэльского посольства и ждут итогов выборов совместно со многими другими людьми. На фотографии также была изображена аргентинский либертарианский экономист, учёный Диана Мондино, которая в настоящее время занимает пост министра иностранных дел Аргентинской Республики.
Фото: Oscar Costero (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
NI: американцы не готовы платить за восстановление Украины
Соединённые Штаты Америки навряд ли захотят отдать собственные денежные средства на восстановление Украины. Об этом информировал аналитик Центра свободы Маргарет Тэтчер Макс Приморак в публикации американского издания о международных отношениях National Interest.
Штаб Мадуро заявил о его победе на выборах президента Венесуэлы
Штаб кандидата в президенты Венесуэлы Николаса Мадуро сообщил о его победе, призвав подождать официальных итогов CNE. Об этом информировал на одном из мероприятий для средств массовой информации руководитель избирательного штаба Хорхе Родригес, пишет РИА Новости.
Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения
Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения.
В России разработают отечественные ПО для систем охлаждения электроники
В Томске молодые ученые механико-математического факультета Томского государственного университета разрабатывают отечественное программное обеспечение для систем охлаждения электроники.