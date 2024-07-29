В столице и крупнейшем городе Венесуэлы полагают, что существует угроза проникновения в её посольство в Буэнос-Айресе, где состоялась процедура избрания нового главы Венесуэлы, со стороны властей Аргентины. Об этом информировал в социальных сетях заместитель главы венесуэльского МИД Рандер Пенья Рамирес.

Заместитель главы Министерства иностранных дел Венесуэлы обвинил аргентинского политического деятеля, нынешнего лидера Аргентины Хавьера Милея в угрозе проникновения в венесуэльское посольство в Аргентине. Он также сообщил, что на него была возложена ответственность за физическую неприкосновенность их персона дипломатического представительства. Рандер Пенья Рамирес добавил, что они не станут игнорировать возможную опасность.

Ранее экс-кандидат в президенты Аргентины Патрисия Буллрич выложила в социальные сети фотографию, на которой она стояла среди людей. Аргентинский политик написала под фото, что они пребывают у венесуэльского посольства и ждут итогов выборов совместно со многими другими людьми. На фотографии также была изображена аргентинский либертарианский экономист, учёный Диана Мондино, которая в настоящее время занимает пост министра иностранных дел Аргентинской Республики.

Фото: Oscar Costero (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)