Проживающие в Аргентинской Республике люди всё ещё заинтересованы в том, чтобы государство получило членство в межгосударственном неформальном объединении стран с динамично развивающейся экономикой БРИКС. Об этом информировал агентство РИА Новости мэр аргентинского города Ландета Хуан Доминго Браво.

По словам мэра аргентинского города, жители всё ещё хотят, чтобы государство получило членство в межгосударственном объединении. Многие в Аргентине придерживаются мнения, что БРИКС — это настоящая возможность, которой обладают вступающие государства. Членство в объединении хорошо бы сказалось на Аргентинской Республике, заявил он.

Кроме того, он сообщил, что распространяемый западными странами однополярный мир не подойдёт Аргентине, которая получит больше выгоды от разносторонних возможностей для осуществления бизнеса. Хуан Доминго Браво объяснил, что страна довольно много всего изготовляет, и поэтому ей необходимы рынки и возможность осуществлять на них свою деятельность.

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