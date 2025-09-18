Аргентина закрыла лазейку: больше никаких беременных туров для россиянок
Аргентина внесла изменения в миграционную политику, закрыв лазейку, которой пользовались многие иностранцы, в том числе россияне. Речь идёт о так называемом "родильном туризме", когда женщины приезжали в страну для рождения ребёнка и получали право на упрощённое оформление гражданства. Теперь этот механизм не действует: подать заявление на паспорт сразу после появления ребёнка на свет больше нельзя.
"Прячущие животы на границе женщины, в том числе россиянки, во многом повлияли на изменение правил", — отметил посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.
Как изменились правила
Ранее родители, чьи дети рождались на территории Аргентины, могли рассчитывать на ускоренное получение гражданства. Это привлекало десятки тысяч иностранцев, в том числе граждан России. Теперь упрощённая схема отменена.
При этом для туристов из России ничего не изменилось: безвизовый режим продолжает действовать. Он позволяет находиться в стране до 90 дней в течение полугода. Власти подчёркивают, что цель нововведения — ограничить злоупотребления, а не оттолкнуть добросовестных путешественников.
Аргентина и российские туристы
Посол отметил, что подавляющее большинство граждан РФ приезжали в страну именно ради паспорта, а не ради туризма. Из-за этого аргентинское общество всё чаще обсуждало проблему "беременных туров" и поддельных документов.
Кроме того, в последние месяцы участились случаи снятия россиян с рейсов. Так, Turkish Airlines не допустила к полёту пассажира, следовавшего через Сан-Паулу, объяснив это отсутствием багажа. Emirates сняла с рейса Дубай — Буэнос-Айрес сразу два десятка россиян — якобы по решению миграционной службы.
Эти инциденты стали дополнительным сигналом о том, что ситуация требует пересмотра правил.
Сравнение: туризм и миграция
|Параметр
|Туризм
|"Родильный туризм"
|Цель поездки
|Отдых, культура, бизнес
|Рождение ребёнка для получения паспорта
|Срок пребывания
|До 90 дней без визы
|До родов и оформления документов
|Последствия
|Туристический обмен
|Массовые заявления на гражданство
|Отношение властей
|Поддержка
|Ограничения и проверки
Советы шаг за шагом для туристов
- Планируйте поездку как культурный или экскурсионный тур, чтобы избежать подозрений.
- Всегда имейте при себе брони гостиниц и обратные билеты.
- Помните, что миграционные службы могут задавать дополнительные вопросы.
- Используйте прямые рейсы или маршруты с проверенными пересадками.
- Изучите правила пребывания: срок безвиза — до 90 дней, нарушать его нельзя.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: рассчитывать на упрощённое получение паспорта через рождение ребёнка.
→ Последствие: отказ в оформлении документов.
→ Альтернатива: обращаться к стандартным процедурам иммиграции.
-
Ошибка: лететь без багажа и брони отеля.
→ Последствие: повышенное внимание на контроле или отказ в посадке.
→ Альтернатива: бронировать жильё и взять хотя бы минимальный багаж.
-
Ошибка: надеяться, что безвиз гарантирует въезд.
→ Последствие: разворот на границе.
→ Альтернатива: подтвердить цели поездки документами заранее.
А что если…
А что если ограничения действительно снизят поток "родильных туристов"? Тогда Аргентина сможет сконцентрироваться на развитии классического туризма: показать богатую культуру Буэнос-Айреса, красоту Патагонии, водопады Игуасу. Для российских путешественников это шанс увидеть страну без лишних формальностей, сосредоточившись на впечатлениях.
Плюсы и минусы новых правил
|Плюсы
|Минусы
|Сохранение безвизового режима
|Отмена упрощённого гражданства
|Поддержка культурного туризма
|Усиление контроля на рейсах
|Прозрачность миграционной политики
|Возможные недоразумения для добросовестных туристов
|Снижение нелегальных схем
|Жёсткая реакция авиакомпаний
FAQ
Можно ли россиянам по-прежнему ездить в Аргентину без визы?
Да, срок пребывания — до 90 дней в течение полугода.
Дают ли теперь гражданство родителям ребёнка, рождённого в Аргентине?
Нет, упрощённая процедура отменена.
Как снизить риск отказа в полёте или на границе?
Иметь при себе документы: брони, обратные билеты, страховку.
Мифы и правда
-
Миф: Аргентина закрыла въезд россиянам.
Правда: безвиз остался в силе, ограничения касаются только миграционных схем.
-
Миф: любой турист может автоматически получить паспорт через ребёнка.
Правда: эта практика больше не работает.
-
Миф: авиакомпании действуют произвольно.
Правда: решения принимают миграционные службы, перевозчики лишь их исполняют.
3 интересных факта
- Аргентина входит в десятку стран с самым либеральным визовым режимом для россиян.
- В стране проживает более 300 тыс. выходцев из России и СНГ.
- Буэнос-Айрес часто называют "Парижем Южной Америки" за архитектуру и атмосферу.
Исторический контекст
- 2010-е: Аргентина становится популярным направлением для "родильного туризма".
- 2019-2020 годы: первые скандалы с поддельными документами.
- 2023-2024 годы: рост числа россиянок, выезжающих рожать в Буэнос-Айрес.
- 2025 год: отмена упрощённого гражданства для родителей детей, рождённых в стране.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru