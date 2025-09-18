Аргентина закрыла лазейку: больше никаких беременных туров для россиянок

Аргентина внесла изменения в миграционную политику, закрыв лазейку, которой пользовались многие иностранцы, в том числе россияне. Речь идёт о так называемом "родильном туризме", когда женщины приезжали в страну для рождения ребёнка и получали право на упрощённое оформление гражданства. Теперь этот механизм не действует: подать заявление на паспорт сразу после появления ребёнка на свет больше нельзя.

"Прячущие животы на границе женщины, в том числе россиянки, во многом повлияли на изменение правил", — отметил посол Аргентины в России Энрике Игнасио Феррер Виейра.

Как изменились правила

Ранее родители, чьи дети рождались на территории Аргентины, могли рассчитывать на ускоренное получение гражданства. Это привлекало десятки тысяч иностранцев, в том числе граждан России. Теперь упрощённая схема отменена.

При этом для туристов из России ничего не изменилось: безвизовый режим продолжает действовать. Он позволяет находиться в стране до 90 дней в течение полугода. Власти подчёркивают, что цель нововведения — ограничить злоупотребления, а не оттолкнуть добросовестных путешественников.

Аргентина и российские туристы

Посол отметил, что подавляющее большинство граждан РФ приезжали в страну именно ради паспорта, а не ради туризма. Из-за этого аргентинское общество всё чаще обсуждало проблему "беременных туров" и поддельных документов.

Кроме того, в последние месяцы участились случаи снятия россиян с рейсов. Так, Turkish Airlines не допустила к полёту пассажира, следовавшего через Сан-Паулу, объяснив это отсутствием багажа. Emirates сняла с рейса Дубай — Буэнос-Айрес сразу два десятка россиян — якобы по решению миграционной службы.

Эти инциденты стали дополнительным сигналом о том, что ситуация требует пересмотра правил.

Сравнение: туризм и миграция

Параметр Туризм "Родильный туризм" Цель поездки Отдых, культура, бизнес Рождение ребёнка для получения паспорта Срок пребывания До 90 дней без визы До родов и оформления документов Последствия Туристический обмен Массовые заявления на гражданство Отношение властей Поддержка Ограничения и проверки

Советы шаг за шагом для туристов

Планируйте поездку как культурный или экскурсионный тур, чтобы избежать подозрений. Всегда имейте при себе брони гостиниц и обратные билеты. Помните, что миграционные службы могут задавать дополнительные вопросы. Используйте прямые рейсы или маршруты с проверенными пересадками. Изучите правила пребывания: срок безвиза — до 90 дней, нарушать его нельзя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: рассчитывать на упрощённое получение паспорта через рождение ребёнка.

→ Последствие: отказ в оформлении документов.

→ Альтернатива: обращаться к стандартным процедурам иммиграции.

Ошибка: лететь без багажа и брони отеля.

→ Последствие: повышенное внимание на контроле или отказ в посадке.

→ Альтернатива: бронировать жильё и взять хотя бы минимальный багаж.

Ошибка: надеяться, что безвиз гарантирует въезд.

→ Последствие: разворот на границе.

→ Альтернатива: подтвердить цели поездки документами заранее.

А что если…

А что если ограничения действительно снизят поток "родильных туристов"? Тогда Аргентина сможет сконцентрироваться на развитии классического туризма: показать богатую культуру Буэнос-Айреса, красоту Патагонии, водопады Игуасу. Для российских путешественников это шанс увидеть страну без лишних формальностей, сосредоточившись на впечатлениях.

Плюсы и минусы новых правил

Плюсы Минусы Сохранение безвизового режима Отмена упрощённого гражданства Поддержка культурного туризма Усиление контроля на рейсах Прозрачность миграционной политики Возможные недоразумения для добросовестных туристов Снижение нелегальных схем Жёсткая реакция авиакомпаний

FAQ

Можно ли россиянам по-прежнему ездить в Аргентину без визы?

Да, срок пребывания — до 90 дней в течение полугода.

Дают ли теперь гражданство родителям ребёнка, рождённого в Аргентине?

Нет, упрощённая процедура отменена.

Как снизить риск отказа в полёте или на границе?

Иметь при себе документы: брони, обратные билеты, страховку.

Мифы и правда

Миф: Аргентина закрыла въезд россиянам.

Правда: безвиз остался в силе, ограничения касаются только миграционных схем.

Миф: любой турист может автоматически получить паспорт через ребёнка.

Правда: эта практика больше не работает.

Миф: авиакомпании действуют произвольно.

Правда: решения принимают миграционные службы, перевозчики лишь их исполняют.

3 интересных факта

Аргентина входит в десятку стран с самым либеральным визовым режимом для россиян. В стране проживает более 300 тыс. выходцев из России и СНГ. Буэнос-Айрес часто называют "Парижем Южной Америки" за архитектуру и атмосферу.

Исторический контекст