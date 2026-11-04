Бело-оранжевые спасатели вышли на службу: военные Аргентины получили шесть вертолётов Bell

Вооруженные силы Аргентины завершили приемку партии из шести вертолетов Bell 407GXi. Последняя единица была доставлена на базу Кампo-де-Майо 20 октября.

Поставка осуществлялась в рамках межправительственной сделки, организованной через Canadian Commercial Corporation, с прямой закупкой оборудования у компании Bell Textron Canada. Общая стоимость контракта составила 43 млн канадских долларов (около 30,6 млн долларов США). Помимо самих машин, соглашение включает обучение летного и технического состава, в том числе специфику действий при тушении лесных пожаров.

Партия распределена между военно-воздушными силами и армией страны. График поставок был поэтапным: первый вертолет поступил в 2023 году, еще четыре — в 2025 году. Новая техника заменит устаревшие машины Aerospatiale SA315B Lama.

Согласно данным министерства обороны Аргентины, выбор модели 407GXi был обусловлен ее малым пустым весом (1 220 кг) и характеристиками двигателя Rolls-Royce 250-C47E B/8. Такое соотношение мощности и веса позволяет эксплуатировать вертолеты в условиях высокогорья, в частности в Андах.

Вертолеты предназначены для гуманитарных миссий и транспортировки грузов. Три единицы, переданные ВВС, получили бело-оранжевую окраску для повышения заметности. Техническое оснащение включает интегрированную систему Garmin G1000 NXi с функциями синтетического отображения рельефа и оповещением о сближении с препятствиями.

Первый практический опыт применения моделей в стране был зафиксирован в январе 2026 года в национальном парке Лос-Алерес, где вертолеты использовались для тушения пожаров с применением системы Bambi Bucket.