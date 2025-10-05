Chevrolet удивил всех: рост продаж в Аргентине превысил 100%
Аргентина переживает подъем на рынке новых автомобилей. После длительного периода экономической нестабильности отрасль уверенно восстанавливается: сентябрь стал уже десятым подряд месяцем роста продаж. Согласно данным Ассоциации автодилеров Acara, в стране реализовано 53 021 новый автомобиль — на 28,9% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Это лучший показатель за последние семь лет.
Автопарк Аргентины набирает обороты
Рост в сентябре составил 2,5% относительно августа, когда было продано 51 721 авто. С начала 2025 года общий объём продаж достиг почти 474 тысяч единиц — на 60,8% больше, чем годом ранее. Эксперты прогнозируют, что к концу года рынок преодолеет отметку в 600 тысяч автомобилей, что станет рекордом с 2018-го.
Основной интерес покупателей сосредоточен в сегментах компактных седанов и кроссоверов. Активно растёт спрос на пикапы и внедорожники, особенно среди сельхозпроизводителей и малых предпринимателей.
Сравнение лидеров рынка
|Место
|Бренд
|Продажи сентябрь 2025
|Доля рынка
|Изменение к 2024
|1
|Toyota
|8 955
|16,9%
|+12,3%
|2
|Volkswagen
|7 946
|15,0%
|+2,0%
|3
|Fiat
|6 177
|11,7%
|+19,4%
|4
|Renault
|5 296
|10,0%
|+54,7%
|5
|Ford
|5 288
|10,0%
|+44,8%
|6
|Chevrolet
|4 692
|8,8%
|+128,9%
|7
|Peugeot
|3 957
|7,5%
|-16,0%
|8
|Jeep
|2 203
|4,2%
|+65,8%
|9
|Citroen
|2 057
|3,9%
|+44,4%
|10
|Nissan
|1 693
|3,2%
|+39,9%
Toyota сохраняет лидерство шестой месяц подряд. Volkswagen стабильно держит второе место, хотя его рост оказался самым скромным среди топ-10. Настоящим сюрпризом стал Chevrolet — компания увеличила продажи почти вдвое и впервые за долгое время вошла в первую шестерку. Единственный, кто потерял позиции, — Peugeot: падение составило 16%.
Главные модели сентября
Toyota Yaris снова на вершине — 3037 проданных машин обеспечили ей статус самой популярной модели месяца уже в четвёртый раз за последние пять месяцев. Второе место заняла Toyota Hilux (2499 единиц), а замкнул тройку лидеров пикап Ford Ranger (2211).
Fiat Cronos удерживает стабильные позиции и стал вторым по продажам автомобилем года, опередив ряд конкурентов благодаря сочетанию доступной цены и экономичности.
Советы шаг за шагом: как выбрать авто в Аргентине
-
Оцените топливную экономичность. Бензин и дизель дорожают, поэтому стоит выбирать модели с низким расходом топлива — Yaris, Cronos и Citroen C3 показывают хорошие результаты.
-
Смотрите на стоимость обслуживания. Дешёвый автомобиль может оказаться дорогим в ремонте. Toyota и Renault предлагают программы сервисного обслуживания с фиксированными ценами.
-
Учитывайте климат и дороги. Для регионов с пересечённой местностью подойдут пикапы Hilux, Ranger или Amarok.
-
Планируйте страхование. Комплексная страховка ("seguro completo") может быть выгоднее базовой, особенно для новых машин.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: Покупка машины без проверки истории VIN.
Последствие: Возможность скрытых повреждений и проблем с документами.
Альтернатива: Использовать онлайн-сервисы проверки от DNRPA (госреестр Аргентины).
• Ошибка: Игнорирование программы льготного кредитования.
Последствие: Переплата по процентам.
Альтернатива: Изучить программы Plan Gobierno и Autocredito, где ставки ниже рыночных.
• Ошибка: Слишком ранняя перепродажа.
Последствие: Потеря до 20% стоимости.
Альтернатива: Минимум два года владения до смены авто.
А что если…
Если в ближайшие месяцы экономика вновь столкнётся с колебаниями песо, спрос может перейти в сторону подержанных автомобилей. Однако аналитики считают, что интерес к новым моделям сохранится, особенно благодаря программам финансирования и стабилизации курса.
Плюсы и минусы аргентинского авторынка
|Плюсы
|Минусы
|Рост производства и доступность локальных моделей
|Высокие налоги на импорт
|Активное участие мировых брендов
|Ограниченные программы кредитования в провинциях
|Развитие дилерских сетей и онлайн-продаж
|Нехватка электромобилей в доступном сегменте
FAQ
Какой автомобиль чаще всего выбирают аргентинцы?
Toyota Yaris остаётся самой популярной моделью 2025 года, особенно среди городских водителей.
Сколько стоит новая Toyota Yaris в Аргентине?
Средняя цена — около 17-19 тысяч долларов в зависимости от комплектации.
Стоит ли покупать пикап для города?
Да, если он используется для работы. Ford Ranger и Hilux хорошо себя чувствуют и в городской среде, и за её пределами.
Мифы и правда
Миф: Новая машина в Аргентине всегда дороже, чем в Бразилии.
Правда: Не всегда — благодаря местной сборке Toyota, Fiat и Peugeot цены на некоторые модели даже ниже.
Миф: Продажа авто в кредит невозможна из-за инфляции.
Правда: Государственные и частные банки предлагают кредитование с фиксированной ставкой на срок до трёх лет.
Миф: Электромобили недоступны для обычных водителей.
Правда: Рынок только формируется, но появились доступные гибриды — например, Corolla Hybrid.
Три интересных факта
• Аргентина — второй по величине авторынок Латинской Америки после Бразилии.
• Toyota удерживает лидерство с 2018 года без перерыва.
• Более 60% автомобилей, проданных в 2025 году, собраны внутри страны.
Исторический контекст
После кризиса 2019-2021 годов аргентинский рынок пережил резкое падение продаж. Но уже с 2023 года начался постепенный рост, поддержанный снижением налогового давления и возвращением доверия к автокредитам. Сегодня автопром Аргентины восстанавливает статус одного из самых перспективных в регионе.
