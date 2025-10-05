Chevrolet удивил всех: рост продаж в Аргентине превысил 100%

Аргентина переживает подъем на рынке новых автомобилей. После длительного периода экономической нестабильности отрасль уверенно восстанавливается: сентябрь стал уже десятым подряд месяцем роста продаж. Согласно данным Ассоциации автодилеров Acara, в стране реализовано 53 021 новый автомобиль — на 28,9% больше, чем за тот же месяц прошлого года. Это лучший показатель за последние семь лет.

Автопарк Аргентины набирает обороты

Рост в сентябре составил 2,5% относительно августа, когда было продано 51 721 авто. С начала 2025 года общий объём продаж достиг почти 474 тысяч единиц — на 60,8% больше, чем годом ранее. Эксперты прогнозируют, что к концу года рынок преодолеет отметку в 600 тысяч автомобилей, что станет рекордом с 2018-го.

Основной интерес покупателей сосредоточен в сегментах компактных седанов и кроссоверов. Активно растёт спрос на пикапы и внедорожники, особенно среди сельхозпроизводителей и малых предпринимателей.

Сравнение лидеров рынка

Место Бренд Продажи сентябрь 2025 Доля рынка Изменение к 2024 1 Toyota 8 955 16,9% +12,3% 2 Volkswagen 7 946 15,0% +2,0% 3 Fiat 6 177 11,7% +19,4% 4 Renault 5 296 10,0% +54,7% 5 Ford 5 288 10,0% +44,8% 6 Chevrolet 4 692 8,8% +128,9% 7 Peugeot 3 957 7,5% -16,0% 8 Jeep 2 203 4,2% +65,8% 9 Citroen 2 057 3,9% +44,4% 10 Nissan 1 693 3,2% +39,9%

Toyota сохраняет лидерство шестой месяц подряд. Volkswagen стабильно держит второе место, хотя его рост оказался самым скромным среди топ-10. Настоящим сюрпризом стал Chevrolet — компания увеличила продажи почти вдвое и впервые за долгое время вошла в первую шестерку. Единственный, кто потерял позиции, — Peugeot: падение составило 16%.

Главные модели сентября

Toyota Yaris снова на вершине — 3037 проданных машин обеспечили ей статус самой популярной модели месяца уже в четвёртый раз за последние пять месяцев. Второе место заняла Toyota Hilux (2499 единиц), а замкнул тройку лидеров пикап Ford Ranger (2211).

Fiat Cronos удерживает стабильные позиции и стал вторым по продажам автомобилем года, опередив ряд конкурентов благодаря сочетанию доступной цены и экономичности.

Советы шаг за шагом: как выбрать авто в Аргентине

Оцените топливную экономичность. Бензин и дизель дорожают, поэтому стоит выбирать модели с низким расходом топлива — Yaris, Cronos и Citroen C3 показывают хорошие результаты. Смотрите на стоимость обслуживания. Дешёвый автомобиль может оказаться дорогим в ремонте. Toyota и Renault предлагают программы сервисного обслуживания с фиксированными ценами. Учитывайте климат и дороги. Для регионов с пересечённой местностью подойдут пикапы Hilux, Ranger или Amarok. Планируйте страхование. Комплексная страховка ("seguro completo") может быть выгоднее базовой, особенно для новых машин.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: Покупка машины без проверки истории VIN.

Последствие: Возможность скрытых повреждений и проблем с документами.

Альтернатива: Использовать онлайн-сервисы проверки от DNRPA (госреестр Аргентины).

• Ошибка: Игнорирование программы льготного кредитования.

Последствие: Переплата по процентам.

Альтернатива: Изучить программы Plan Gobierno и Autocredito, где ставки ниже рыночных.

• Ошибка: Слишком ранняя перепродажа.

Последствие: Потеря до 20% стоимости.

Альтернатива: Минимум два года владения до смены авто.

А что если…

Если в ближайшие месяцы экономика вновь столкнётся с колебаниями песо, спрос может перейти в сторону подержанных автомобилей. Однако аналитики считают, что интерес к новым моделям сохранится, особенно благодаря программам финансирования и стабилизации курса.

Плюсы и минусы аргентинского авторынка

Плюсы Минусы Рост производства и доступность локальных моделей Высокие налоги на импорт Активное участие мировых брендов Ограниченные программы кредитования в провинциях Развитие дилерских сетей и онлайн-продаж Нехватка электромобилей в доступном сегменте

FAQ

Какой автомобиль чаще всего выбирают аргентинцы?

Toyota Yaris остаётся самой популярной моделью 2025 года, особенно среди городских водителей.

Сколько стоит новая Toyota Yaris в Аргентине?

Средняя цена — около 17-19 тысяч долларов в зависимости от комплектации.

Стоит ли покупать пикап для города?

Да, если он используется для работы. Ford Ranger и Hilux хорошо себя чувствуют и в городской среде, и за её пределами.

Мифы и правда

Миф: Новая машина в Аргентине всегда дороже, чем в Бразилии.

Правда: Не всегда — благодаря местной сборке Toyota, Fiat и Peugeot цены на некоторые модели даже ниже.

Миф: Продажа авто в кредит невозможна из-за инфляции.

Правда: Государственные и частные банки предлагают кредитование с фиксированной ставкой на срок до трёх лет.

Миф: Электромобили недоступны для обычных водителей.

Правда: Рынок только формируется, но появились доступные гибриды — например, Corolla Hybrid.

Три интересных факта

• Аргентина — второй по величине авторынок Латинской Америки после Бразилии.

• Toyota удерживает лидерство с 2018 года без перерыва.

• Более 60% автомобилей, проданных в 2025 году, собраны внутри страны.

Исторический контекст

После кризиса 2019-2021 годов аргентинский рынок пережил резкое падение продаж. Но уже с 2023 года начался постепенный рост, поддержанный снижением налогового давления и возвращением доверия к автокредитам. Сегодня автопром Аргентины восстанавливает статус одного из самых перспективных в регионе.