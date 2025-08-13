Автомобильный рынок Аргентины перевернулся — иномарки взяли верх

За первые семь месяцев 2025 года автомобильный рынок Аргентины пережил заметный сдвиг: более половины (58%) проданных легковых и лёгких коммерческих машин оказались импортными. Лишь 42% пришлись на продукцию местных заводов.

Такая расстановка сил стала результатом изменений в правилах внешней торговли — с января 2024 года система SIRA перестала требовать разрешения на импорт. В итоге за полгода соотношение "отечественные против импортных" изменилось с 75% на 25% до 55% на 45%, а затем и вовсе в пользу иномарок.

Кто считается "своим" на рынке

Часть покупателей всё же относит к "отечественным" автомобилям модели, собранные в странах МЕРКОСУР, ведь они ввозятся без таможенных пошлин. Это машины из Бразилии, Уругвая, Колумбии и Мексики. Неудивительно, что в топе импортных продаж доминируют именно бразильские модели массового сегмента.

Лидеры импортных продаж в Аргентине — 2025

1. Toyota Yaris

Главный бестселлер года среди импортных авто — 19 188 регистраций, в среднем 2 741 машина в месяц. Производится в Бразилии, стоит от 26,72 до 31,92 млн песо. Занимает 5,2% рынка и почти треть всех продаж Toyota в стране.

2. Volkswagen Polo

Хэтчбек B-сегмента, также бразильской сборки. Продано 14 400 единиц (в среднем 2 057 в месяц). Стоимость — от 30,9 до 38,84 млн песо. Доля рынка — 3,9%.

3. Toyota Corolla Cross

Самый популярный импортный SUV, доступен в бензиновой и гибридной версиях. За январь-июль — 12 149 продаж. Цены — от 42,47 до 52,33 млн песо. Доля — 3,3%.

4. Chevrolet Onix

Представлен в двух кузовах: хэтчбек и седан. Все версии — с 1,0-литровым турбодвигателем. Продано 8 292 машины, от 25,56 до 31,28 млн песо. Доля — 2,3%.

5. Renault Kardian

Появился на рынке в середине 2024 года и быстро стал самым продаваемым Renault. 7 659 проданных авто, цена — 31,05-35,33 млн песо. Доля — 2,1%.

6. Renault Kwid

Самый доступный автомобиль Аргентины — 20,99 млн песо. Продано 7 508 единиц, доля — 2%.

7. Volkswagen T-Cross

Внедорожник из Бразилии: 7 292 продажи, от 40,13 до 51,65 млн песо. Доля — 2%.

8. Volkswagen Nivus

Кроссовер, обновлённый в 2025 году. Продано 7 114 авто, от 34,43 до 42,71 млн песо. Доля — 1,9%.

9. Ford Territory

Единственный в топе, произведённый вне МЕРКОСУР — в Китае. 6 990 продаж, цена — 42,53-50,30 млн песо. Доля — 1,9%.

10. Jeep Compass

C-SUV бразильской сборки: 6 956 регистраций, от 38,6 до 51 млн песо. Доля — 1,9%.

Что это значит для рынка

Доля импортных машин продолжает расти, и пока ни экономические, ни таможенные факторы не сдерживают их продвижение. Особенно заметно доминирование бразильской продукции, которая сочетает доступные цены и отсутствие пошлин. Это меняет конкурентную среду: локальные заводы оказываются в положении, когда даже ближайшие соседи становятся главными соперниками.