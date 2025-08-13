Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Volkswagen Polo Sedan
Volkswagen Polo Sedan
© commons.wikimedia.org by Milhouse35 is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 8:27

Автомобильный рынок Аргентины перевернулся — иномарки взяли верх

В Аргентине продажи импортных машин превысили местные впервые за последние годы

За первые семь месяцев 2025 года автомобильный рынок Аргентины пережил заметный сдвиг: более половины (58%) проданных легковых и лёгких коммерческих машин оказались импортными. Лишь 42% пришлись на продукцию местных заводов.

Такая расстановка сил стала результатом изменений в правилах внешней торговли — с января 2024 года система SIRA перестала требовать разрешения на импорт. В итоге за полгода соотношение "отечественные против импортных" изменилось с 75% на 25% до 55% на 45%, а затем и вовсе в пользу иномарок.

Кто считается "своим" на рынке

Часть покупателей всё же относит к "отечественным" автомобилям модели, собранные в странах МЕРКОСУР, ведь они ввозятся без таможенных пошлин. Это машины из Бразилии, Уругвая, Колумбии и Мексики. Неудивительно, что в топе импортных продаж доминируют именно бразильские модели массового сегмента.

Лидеры импортных продаж в Аргентине — 2025

1. Toyota Yaris

Главный бестселлер года среди импортных авто — 19 188 регистраций, в среднем 2 741 машина в месяц. Производится в Бразилии, стоит от 26,72 до 31,92 млн песо. Занимает 5,2% рынка и почти треть всех продаж Toyota в стране.

2. Volkswagen Polo

Хэтчбек B-сегмента, также бразильской сборки. Продано 14 400 единиц (в среднем 2 057 в месяц). Стоимость — от 30,9 до 38,84 млн песо. Доля рынка — 3,9%.

3. Toyota Corolla Cross

Самый популярный импортный SUV, доступен в бензиновой и гибридной версиях. За январь-июль — 12 149 продаж. Цены — от 42,47 до 52,33 млн песо. Доля — 3,3%.

4. Chevrolet Onix

Представлен в двух кузовах: хэтчбек и седан. Все версии — с 1,0-литровым турбодвигателем. Продано 8 292 машины, от 25,56 до 31,28 млн песо. Доля — 2,3%.

5. Renault Kardian

Появился на рынке в середине 2024 года и быстро стал самым продаваемым Renault. 7 659 проданных авто, цена — 31,05-35,33 млн песо. Доля — 2,1%.

6. Renault Kwid

Самый доступный автомобиль Аргентины — 20,99 млн песо. Продано 7 508 единиц, доля — 2%.

7. Volkswagen T-Cross

Внедорожник из Бразилии: 7 292 продажи, от 40,13 до 51,65 млн песо. Доля — 2%.

8. Volkswagen Nivus

Кроссовер, обновлённый в 2025 году. Продано 7 114 авто, от 34,43 до 42,71 млн песо. Доля — 1,9%.

9. Ford Territory

Единственный в топе, произведённый вне МЕРКОСУР — в Китае. 6 990 продаж, цена — 42,53-50,30 млн песо. Доля — 1,9%.

10. Jeep Compass

C-SUV бразильской сборки: 6 956 регистраций, от 38,6 до 51 млн песо. Доля — 1,9%.

Что это значит для рынка

Доля импортных машин продолжает расти, и пока ни экономические, ни таможенные факторы не сдерживают их продвижение. Особенно заметно доминирование бразильской продукции, которая сочетает доступные цены и отсутствие пошлин. Это меняет конкурентную среду: локальные заводы оказываются в положении, когда даже ближайшие соседи становятся главными соперниками.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Volkswagen представил Tera в Аргентине в сегменте компактных SUV сегодня в 4:20

Новый Volkswagen приехал в Аргентину, но часть технологий оставил дома

Volkswagen Tera дебютировал в Аргентине: другой двигатель, упрощённая безопасность, четыре комплектации и цены от 1,83 млн рублей.

Читать полностью » Владельцы Chery Tiggo 4 Pro назвали главные недостатки кроссовера на пробеге до 100 тысяч км сегодня в 4:12

Chery Tiggo 4 Pro оказался с сюрпризами — что ждёт после покупки

Владельцы Chery Tiggo 4 Pro рассказали о своём опыте эксплуатации, выявленных проблемах и неожиданных плюсах китайского кроссовера после десятков тысяч километров.

Читать полностью » Продажи Bestune в Китае выросли на 43% в первой половине 2025 года сегодня в 3:16

Bestune удивил автолюбителей — продажи рванули вверх после весенней премьеры

Bestune отчиталась о росте продаж на 43% и попадании в топ-10 рынка электромобилей, представив успешную линейку Yueyi с ИИ и впечатляющим запасом хода.

Читать полностью » Эксперты автосервисов назвали способ сэкономить на моторном масле без ущерба двигателю сегодня в 3:14

Масло дорожает быстрее бензина: как обслуживать мотор и тратить меньше

Эксперты автосервиса раскрыли, как сократить расходы на моторное масло без вреда двигателю, и объяснили, на чем экономить категорически нельзя.

Читать полностью » ПДД России: штрафы и лишение прав за пересечение сплошной линии 1.1 сегодня в 2:16

Эта разметка встречается почти везде — и приносит водителям самые большие штрафы

Разметка 1.1 встречается на каждом километре дороги. Но что грозит водителю за её пересечение — от символического штрафа до лишения прав?

Читать полностью » Subaru Levorg получит гибридную установку и может выйти на рынок США в 2026 году сегодня в 2:07

Subaru готовит ход, которого ждали 10 лет: Levorg может вернуться за океан

Subaru готовит гибридный Levorg с полным приводом, который впервые может выйти на рынок Северной Америки — дебют ждут в 2026–2027 годах.

Читать полностью » Автоюрист: водитель не обязан садиться в патрульный автомобиль по требованию инспектора ГАИ сегодня в 1:51

Инспектор зовёт "для проверки" — а закон молчит о такой обязанности

Может ли инспектор ГАИ заставить водителя сесть в патрульный автомобиль? Разбираем закон, реальные случаи и способы корректно отказать.

Читать полностью » Популярные внедорожники из альбома Auto 2000: сколько стоят в России в 2025 году сегодня в 1:26

Эти внедорожники из 90-х ценят выше новинок — фанаты готовы переплачивать

Легенды 90-х, покорившие бездорожье: вспоминаем внедорожники из легендарного альбома «Auto 2000» и узнаем, за что их ценят до сих пор.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Кэт Виерсум рассказала, как повторить тренировку на реформере без оборудования
Красота и здоровье

Суп против простуды: врачи объяснили, почему это блюдо – лучший друг иммунитета зимой
Культура и шоу-бизнес

Анджелина Джоли выставила на продажу особняк в Лос-Анджелесе за 38 миллионов долларов
Дом

Mesh или репитер: как я распределил Wi-Fi по всей квартире
Садоводство

Крупа как органическое удобрение: раскрываем секрет богатого урожая
Туризм

Парк вулканов Гавайских островов: открыт маршрут через лес после извержения
Наука и технологии

Телефонный разговор под прицелом: вибрации выдают ваши секреты – новая технология
Еда

Ингредиенты для вишнёвого компота: что нужно для закатки на зиму
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru