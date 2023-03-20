В России следует до минимуму сократить количество арестов по делам, связанным с экономическими преступлениями, их следует заменять альтернативными формами наказания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД РФ в Москве.
По словам Путина, в настоящее время нельзя возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей, когда нет судебных перспектив, это дестабилизирует ситуацию, пишет "Коммерсант".
Глава государства подчеркнул, что нужно максимально применять альтернативы аресту к обвиняемым в экономических преступлениях.
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