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  • Опубликована сегодня в 15:05

Путин призвал до минимума сократить аресты по экономическим преступлениям в России

В России следует до минимуму сократить количество арестов по делам, связанным с экономическими преступлениями, их следует заменять альтернативными формами наказания. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии МВД РФ в Москве.

По словам Путина, в настоящее время нельзя возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей, когда нет судебных перспектив, это дестабилизирует ситуацию, пишет "Коммерсант".

Глава государства подчеркнул, что нужно максимально применять альтернативы аресту к обвиняемым в экономических преступлениях.

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