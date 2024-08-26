Время для возвращения на Родину: юрист посоветовал медиамагнатам вернуться в Россию

Задержание основателя Telegram Павла Дурова в Париже заставило некоторых экспертов задуматься о безопасности российских медиаменеджеров, проживающих за рубежом.

Адвокат Дмитрий Аграновский, комментируя ситуацию для РИА Новости, призвал тех, кто владеет медийными ресурсами и покинул Россию, рассмотреть возможность возвращения.

Аграновский выразил соболезнования Павлу Дурову в связи с его задержанием, подчеркнув, что ни один человек, даже с большим влиянием, как у Дурова, не должен считать себя неуязвимым. Эксперт рекомендовал российским медиадеятелям, имеющим доступ к информационным ресурсам, включая мессенджеры и другие платформы, сохранить возможность оперативно вернуться в Россию.

Напомним, что в субботу вечером французские СМИ сообщили о задержании Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже после прибытия на частном самолете из Азербайджана. Дуров, имеющий французское гражданство, оказался в списке лиц, разыскиваемых французскими властями.

По информации французских СМИ, Дурова подозревают в совершении ряда преступлений, в том числе из-за отказа Telegram сотрудничать с правоохранительными органами страны. Ему могут предъявить обвинения, связанные с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств, мошенничеством и отмыванием денег. Согласно сообщению французского журналиста Сирила Амурского, Дурову грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Посольство России во Франции сообщило РИА Новости, что французские власти пока не идут на контакт по вопросу задержания Дурова.

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