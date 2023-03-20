В Кремле никак не отреагировали на решение МУС выдать ордер на арест президента России Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив при этом, что не принимают его "близко к сердцу".

По словам Пескова, в настоящий момент в мире такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении России и, в частности, президента Путина, что их остается только фиксировать, передает РИА "Новости".

Кроме того Песков подчеркнул, что Владимир Путин продолжает работать в своем обычном режиме.