Водитель проверяет документы в автомобиле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 3:41

Арест имущества и блокировка счетов: как судебные приставы заставляют платить за дорожные проступки

Россияне выплатили более 14 миллиардов рублей штрафов за 2025 год — ФССП РФ

Свыше 14 миллиардов рублей административных штрафов Госавтоинспекции было взыскано с россиян за 11 месяцев 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы судебных приставов РФ (ФССП РФ). Это значительное достижение стало результатом работы судебных приставов-исполнителей, которые активно принимали меры по взысканию долгов.

Количество штрафных производств

По данным ФССП РФ, на текущий момент на исполнении у судебных приставов находятся 8,5 миллионов производств, связанных с взысканием штрафов ГАИ. Однако в пресс-службе не уточнили общую сумму долгов по этим делам.

В то же время, данные о взыскиваемых суммах и их динамике показывают, что штрафы за нарушения правил дорожного движения остаются важным источником дохода для бюджета, а также активно взыскиваются через судебных приставов.

Система взыскания штрафов

В пресс-релизе также подчеркивается, что несмотря на значительное количество производств, ФССП РФ продолжает эффективно работать над снижением задолженности.

Судебные приставы применяют различные меры для взыскания долгов, включая арест имущества, блокировку счетов и другие способы, которые помогают обеспечить исполнение решений по штрафам.

